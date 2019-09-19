FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ 

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/09         10:00     Tüketici güven endeksi 20/09         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 EYLÜL PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE     11:30 Perakende Satışlar YoY  İNGİLTERE     11:30 Perakende Satışlar MoM  İNGİLTERE     14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı  İNGİLTERE     14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi  ABD                 15:30 Philadelphia Fed Endeksi  ABD                 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ABD                 15:30 Devam Eden Başvurular  ABD                 17:00 Öncü Göstergeler  ABD                 17:00 Devam Eden Konut Satışları  ABD                 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM  ABD                 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi  JAPONYA              Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 EYLÜL CUMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA                02:30 TÜFE YoY  ALMANYA                02:30 Çekirdek TÜFE YoY  ALMANYA                02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları  ALMANYA                02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları  ALMANYA                02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları  ALMANYA                02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları  ALMANYA                09:00 ÜFE MoM  ALMANYA                09:00 ÜFE YoY  EURO BÖLGESİ     17:00 Tüketici Güveni    

TÜRKİYE
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20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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19 EYLÜL PERŞEMBE
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İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı
---------------------------------------------------------------------------------------------------
20 EYLÜL CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 02:30 TÜFE YoY
ALMANYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

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