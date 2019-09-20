FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/09         10:00     Tüketici güven endeksi 20/09         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 EYLÜL CUMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA                02:30 TÜFE YoY  ALMANYA                02:30 Çekirdek TÜFE YoY  ALMANYA                02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları  ALMANYA                02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları  ALMANYA                02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları  ALMANYA                02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları  ALMANYA                09:00 ÜFE MoM  ALMANYA                09:00 ÜFE YoY  EURO BÖLGESİ     17:00 Tüketici Güveni

TÜRKİYE

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20/09 10:00 Tüketici güven endeksi

20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı

24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi

27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai

30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

20 EYLÜL CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 02:30 TÜFE YoY

ALMANYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 09:00 ÜFE MoM

ALMANYA 09:00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

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