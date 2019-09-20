TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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20 EYLÜL CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 02:30 TÜFE YoY
ALMANYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
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