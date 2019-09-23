FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 EYLÜL PAZARTESİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANSA                 10:15     İmalat PMI FRANSA                 10:15     Servis PMI FRANSA                 10:15     Bileşik PMI ALMANYA              10:30     İmalat PMI ALMANYA              10:30     Servis PMI ALMANYA              10:30     Bileşik PMI EURO BÖLGESİ   11:00     İmalat PMI EURO BÖLGESİ   11:00     Servis PMI EURO BÖLGESİ   11:00     Bileşik PMI ABD                       16:45     İmalat PMI ABD                       16:45     Servis PMI ABD                       16:45     Bileşik PMI --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 EYLÜL SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA            03:30     İmalat PMI JAPONYA            03:30     Bileşik PMI JAPONYA            03:30     Servis PMI JAPONYA            08:00     Öncü Göstergeler ALMANYA           11:00     IFO-İş İklimi ALMANYA           11:00     IFO-Beklentiler ALMANYA           11:00     IFO-Durum Değerlendirmesi ABD                       17:00     Richmond Fed İmalat Endeksi ABD                       17:00     Conf.

TÜRKİYE

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24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı

24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi

27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai

30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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23 EYLÜL PAZARTESİ

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FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI

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24 EYLÜL SALI

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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni

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25 EYLÜL ÇARŞAMBA

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ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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26 EYLÜL PERŞEMBE

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ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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27 EYLÜL CUMA

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İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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