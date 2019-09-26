FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 09:19 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ ---------------------------------------------------------------------------------------------------   26 EYLÜL PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD                       15:30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                       15:30     Kişisel Tüketim ABD                       15:30     Çekirdek PCE QoQ ABD                       15:30     Ticaret Dengesi ABD                       15:30     Perakende Satış Stokları MoM ABD                       15:30     Toptan Satış Stokları MoM ABD                       15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                       15:30     Devam Eden Başvurular ABD                       17:00     Bekleyen Konut Satışları MoM ABD                       17:00     Bekleyen Konut Satışları YoY ABD                       17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 EYLÜL CUMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE            02:01     GfK Tüketici Güveni JAPONYA              02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA              02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA              02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA              02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ÇİN                        04:30     Sanayi Karları YoY FRANSA                09:45     ÜFE MoM FRANSA                09:45     ÜFE YoY FRANSA                09:45     Tüketici Harcamaları MoM FRANSA                09:45     Tüketici Harcamaları YoY FRANSA                09:45     TÜFE MoM FRANSA                09:45     TÜFE YoY EURO BÖLGESİ   12:00     Ekonomik Güven Endeksi EURO BÖLGESİ   12:00     Tüketici Güven Endeksi ABD                       15:30     Kişisel Gelirler ABD                       15:30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                       15:30     Kişisel Harcamalar ABD                       15:30     Reel Kişisel Harcamalar ABD                       17:00     Michigan Üniversitesi Endeksi     DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 

TÜRKİYE

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27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai

30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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26 EYLÜL PERŞEMBE

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ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 15:30 Kişisel Tüketim

ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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27 EYLÜL CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY

FRANSA 09:45 ÜFE MoM

FRANSA 09:45 ÜFE YoY

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi

ABD 15:30 Kişisel Gelirler

ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

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