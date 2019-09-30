TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai

30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar

03/10 10:00 Tüketici fiyat endeksi

03/10 10:00 Yurtiçi üretici fiyat endeksi

04/10 10:00 Motorlu kara taşıtları

04/10 14:30 Reel efektif döviz kuru

07/10 10:00 Dış ticaret beklenti anketi

08/10 17:30 Merkezi yönetim iç borç istatistikleri

09/10 10:00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

10/10 10:00 Dış ticaret endeksleri

11/10 10:00 Ödemeler dengesi

14/10 10:00 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi

14/10 10:00 Sanayi üretim endeksi

14/10 10:00 Kayıtlı işsiz istatistikleri

15/10 10:00 İşgücü istatistikleri

15/10 10:00 Perakende satış endeksleri

15/10 10:00 Ciro endeksleri

16/10 10:00 Konut satış istatistikleri

16/10 14:30 Konut fiyat endeksi

17/10 14:30 Kısa vadeli dış borç istatistikleri

18/10 10:00 Uluslararası yatırım pozisyonu

18/10 10:00 Kurulan ve kapanan şirketler

21/10 10:00 Yurtdışı üretici fiyat endeksi

22/10 10:00 İnşaat maliyet endeksi

23/10 10:00 Tüketici güven endeksi

25/10 10:00 Sektörel güven endeksleri

25/10 10:00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

25/10 10:00 Reel kesim güven endeksi

25/10 10:00 İmalat sanai kapasite kullanım oranı

25/10 10:00 Katı yakıtlar

30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/10 10:00 Dış ticaret istatistikleri

31/10 10:00 Turizm istatistikleri

31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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30 EYLÜL PAZARTESİ

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JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar YoY

JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

ÇİN 04:00 Bileşik PMI

ÇİN 04:00 İmalat PMI

ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI

ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı

İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ

İNGİLTERE 11:30 GDP YoY

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı

ALMANYA 15:00 TÜFE MoM

ALMANYA 15:00 TÜFE YoY

ABD 16:45 Chicago PMI

ALMANYA Perakende Satışlar MoM

ALMANYA Perakende Satışlar YoY

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1 EKİM SALI

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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

FRANSA 10:50 İmalat PMI

ALMANYA 10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM

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2 EKİM ÇARŞAMBA

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İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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3 EKİM PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 Servis PMI

JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

FRANSA 10:50 Servis PMI

FRANSA 10:50 Bileşik PMI

ALMANYA 10:55 Servis PMI

ALMANYA 10:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 11:30 Servis PMI

İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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4 EKİM CUMA

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ALMANYA 10:30 İnşaat PMI

ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

