FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 09:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar 03/10         10:00     Tüketici fiyat endeksi 03/10         10:00     Yurtiçi üretici fiyat endeksi 04/10         10:00     Motorlu kara taşıtları 04/10         14:30     Reel efektif döviz kuru 07/10         10:00     Dış ticaret beklenti anketi 08/10         17:30     Merkezi yönetim iç borç istatistikleri 09/10         10:00     Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları 10/10         10:00     Dış ticaret endeksleri 11/10         10:00     Ödemeler dengesi 14/10         10:00     Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 14/10         10:00     Sanayi üretim endeksi 14/10         10:00     Kayıtlı işsiz istatistikleri 15/10         10:00     İşgücü istatistikleri 15/10         10:00     Perakende satış endeksleri 15/10         10:00     Ciro endeksleri 16/10         10:00     Konut satış istatistikleri 16/10         14:30     Konut fiyat endeksi 17/10         14:30     Kısa vadeli dış borç istatistikleri 18/10         10:00     Uluslararası yatırım pozisyonu 18/10         10:00     Kurulan ve kapanan şirketler 21/10         10:00     Yurtdışı üretici fiyat endeksi 22/10         10:00     İnşaat maliyet endeksi 23/10         10:00     Tüketici güven endeksi 25/10         10:00     Sektörel güven endeksleri 25/10         10:00     Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi 25/10         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/10         10:00     İmalat sanai kapasite kullanım oranı 25/10         10:00     Katı yakıtlar 30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/10         10:00     Dış ticaret istatistikleri 31/10         10:00     Turizm istatistikleri 31/10         11:00      Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 EYLÜL PAZARTESİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                02:50 Perakende Satışlar YoY  JAPONYA                02:50 Perakende Satışlar MoM JAPONYA                02:50 Sanayi Üretimi MoM  JAPONYA                02:50 Sanayi Üretimi YoY  ÇİN                          04:00 Bileşik PMI  ÇİN                          04:00 İmalat PMI  ÇİN                          04:00 İmalat Dışı PMI  ALMANYA               10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)  ALMANYA               10:55 İşsizlik Oranı  İNGİLTERE             11:30 GDP QoQ  İNGİLTERE             11:30 GDP YoY  İNGİLTERE             11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ  İNGİLTERE             11:30 Toplam İş Yatırımları YoY  EURO BÖLGESİ     12:00 İşsizlik Oranı  ALMANYA               15:00 TÜFE MoM  ALMANYA               15:00 TÜFE YoY  ABD                         16:45 Chicago PMI  ALMANYA                          Perakende Satışlar MoM  ALMANYA                          Perakende Satışlar YoY  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 EKİM SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                02:30 İşsizlik Oranı  JAPONYA                03:30 İmalat PMI  FRANSA                  10:50 İmalat PMI  ALMANYA               10:55 İmalat PMI  EURO BÖLGESİ     11:00 İmalat PMI  İNGİLTERE              11:30 İmalat PMI  EURO BÖLGESİ     12:00 Çekirdek TÜFE YoY  ABD                         16:45 İmalat PMI  ABD                         17:00 ISM İmalat Endeksi  ABD                         17:00 İnşaat Harcamaları MoM --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 EKİM ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE    11:30 İnşaat PMI  ABD                14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                15:15 ADP İşgücü Değişimi  ABD                17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
03/10 10:00 Tüketici fiyat endeksi
03/10 10:00 Yurtiçi üretici fiyat endeksi
04/10 10:00 Motorlu kara taşıtları
04/10 14:30 Reel efektif döviz kuru
07/10 10:00 Dış ticaret beklenti anketi
08/10 17:30 Merkezi yönetim iç borç istatistikleri
09/10 10:00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları
10/10 10:00 Dış ticaret endeksleri
11/10 10:00 Ödemeler dengesi
14/10 10:00 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi
14/10 10:00 Sanayi üretim endeksi
14/10 10:00 Kayıtlı işsiz istatistikleri
15/10 10:00 İşgücü istatistikleri
15/10 10:00 Perakende satış endeksleri
15/10 10:00 Ciro endeksleri
16/10 10:00 Konut satış istatistikleri
16/10 14:30 Konut fiyat endeksi
17/10 14:30 Kısa vadeli dış borç istatistikleri
18/10 10:00 Uluslararası yatırım pozisyonu
18/10 10:00 Kurulan ve kapanan şirketler
21/10 10:00 Yurtdışı üretici fiyat endeksi
22/10 10:00 İnşaat maliyet endeksi
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 10:00 Sektörel güven endeksleri
25/10 10:00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
25/10 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/10 10:00 İmalat sanai kapasite kullanım oranı
25/10 10:00 Katı yakıtlar
30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Dış ticaret istatistikleri
31/10 10:00 Turizm istatistikleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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30 EYLÜL PAZARTESİ
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JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11:30 GDP YoY
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 16:45 Chicago PMI
ALMANYA Perakende Satışlar MoM
ALMANYA Perakende Satışlar YoY
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 EKİM SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 EKİM ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3 EKİM PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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4 EKİM CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 15:30 Ticaret Dengesi

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