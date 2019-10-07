FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 07/10         17:30     Hazine nakit dengesi 11/10         10:00     Cari denge 14/10         10:00     Sanayi üretimi 15/10         10:00     İşsizlik 15/10         11:00     Bütçe dengesi 18/10         14:30     TCMB beklenti anketi 21/10         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/10         10:00     Tüketici güven endeksi 24/10         14:00     TCMB politika faizi 25/10         10:00     Kapasite kullanım oranı 25/10         10:00     Reel kesim güven endeksi 30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/10         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 31/10         10:00     Turizm gelirleri 31/10         11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                    TSİ ------------------------------------------------------------------------------- 7 EKİM PAZARTESİ ------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA              08:00 Öncü Göstergeler ALMANYA             09:00 Fabrika Siparişleri ------------------------------------------------------------------------------- 8 EKİM SALI ------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA              02:30 Hanehalkı Harcamaları ÇİN                        04:45 Bileşik PMI ÇİN                       04:45 Servis PMI ALMANYA            09:00 Sanayi Üretimi FRANSA              09:45 Ticaret Dengesi ABD                     15:30 ÜFE ------------------------------------------------------------------------------- 9 EKİM ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------------------------- ABD                   14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                   17:00 Toptan Satış Stokları ABD                    17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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07/10 17:30 Hazine nakit dengesi
11/10 10:00 Cari denge
14/10 10:00 Sanayi üretimi
15/10 10:00 İşsizlik
15/10 11:00 Bütçe dengesi
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
21/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
24/10 14:00 TCMB politika faizi
25/10 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/10 10:00 Reel kesim güven endeksi
30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
-------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
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7 EKİM PAZARTESİ
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JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri
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8 EKİM SALI
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 ÜFE
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9 EKİM ÇARŞAMBA
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ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları
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10 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 ÜFE
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat
ALMANYA 09:00 İthalat
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi
İNGİLTERE 11:30 GDP
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 TÜFE
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 EKİM CUMA
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ALMANYA 09:00
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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