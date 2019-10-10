FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 09:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 11/10         10:00     Cari denge 14/10         10:00     Sanayi üretimi 15/10         10:00     İşsizlik 15/10         11:00     Bütçe dengesi 18/10         14:30     TCMB beklenti anketi 21/10         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/10         10:00     Tüketici güven endeksi 24/10         14:00     TCMB politika faizi 25/10         10:00     Kapasite kullanım oranı 25/10         10:00     Reel kesim güven endeksi 30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/10         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 31/10         10:00     Turizm gelirleri 31/10         11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                    TSİ ------------------------------------------------------------------------------- 10 EKİM PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA          02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA          02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA          02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA          02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları JAPONYA          02:50 ÜFE JAPONYA          02:50 Çekirdek Makine Siparişleri ALMANYA         09:00 Ticaret Dengesi ALMANYA         09:00 İhracat ALMANYA         09:00 İthalat FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi FRANSA          09:45 İmalat Üretimi İNGİLTERE     11:30 GDP İNGİLTERE     11:30 Sanayi Üretimi İNGİLTERE     11:30 İmalat Üretimi İNGİLTERE     11:30 Servis Sektörü Endeksi İNGİLTERE     11:30 Ticaret Dengesi ABD                15:30 TÜFE ABD                15:30 Çekirdek TÜFE ABD                15:30 Devam Eden Başvurular ABD                17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ------------------------------------------------------------------------------- 11 EKİM CUMA ------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA     09:00 TÜFE ABD              17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

TÜRKİYE

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11/10 10:00 Cari denge
14/10 10:00 Sanayi üretimi
15/10 10:00 İşsizlik
15/10 11:00 Bütçe dengesi
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
21/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
24/10 14:00 TCMB politika faizi
25/10 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/10 10:00 Reel kesim güven endeksi
30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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10 EKİM PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 ÜFE
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat
ALMANYA 09:00 İthalat
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi
İNGİLTERE 11:30 GDP
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 TÜFE
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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11 EKİM CUMA

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ALMANYA 09:00 TÜFE
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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