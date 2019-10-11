FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 11/10         10:00     Cari denge 14/10         10:00     Sanayi üretimi 15/10         10:00     İşsizlik 15/10         11:00     Bütçe dengesi 18/10         14:30     TCMB beklenti anketi 21/10         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/10         10:00     Tüketici güven endeksi 24/10         14:00     TCMB politika faizi 25/10         10:00     Kapasite kullanım oranı 25/10         10:00     Reel kesim güven endeksi 30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/10         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 31/10         10:00     Turizm gelirleri 31/10         11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                    TSİ ------------------------------------------------------------------------------- 11 EKİM CUMA ------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA     09:00          TÜFE ABD              17:00          Michigan Üniversitesi Endeksi

TÜRKİYE

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11/10 10:00 Cari denge
14/10 10:00 Sanayi üretimi
15/10 10:00 İşsizlik
15/10 11:00 Bütçe dengesi
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
21/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
24/10 14:00 TCMB politika faizi
25/10 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/10 10:00 Reel kesim güven endeksi
30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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11 EKİM CUMA

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ALMANYA 09:00 TÜFE
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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