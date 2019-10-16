FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 18/10         14:30     TCMB beklenti anketi 21/10         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/10         10:00     Tüketici güven endeksi 24/10         14:00     TCMB politika faizi 25/10         10:00     Kapasite kullanım oranı 25/10         10:00     Reel kesim güven endeksi 30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/10         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 31/10         10:00     Turizm gelirleri 31/10         11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                    TSİ ------------------------------------------------------------------------------- 16 EKİM ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------------------------- BİRLEŞİK KRALLIK   11:30 TÜFE BİRLEŞİK KRALLIK   11:30 Çekirdek TÜFE BİRLEŞİK KRALLIK   11:30 ÜFE EURO BÖLGESİ        12:00 Ticaret Dengesi EURO BÖLGESİ        12:00 Çekirdek TÜFE EURO BÖLGESİ        12:00 TÜFE ABD                           14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                           15:30 Perakende Satışlar ABD                           17:00 İş Stokları ABD                            21:00 Bej Kitap ------------------------------------------------------------------------------- 17 EKİM PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------- BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Perakende Satışlar ABD                           15:30 İnşaat İzinleri ABD                           15:30 Konut Başlangıçları ABD                           15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                           15:30 Devam Eden Başvurular ABD                           16:15 Sanayi Üretimi ABD                           16:15 İmalat Üretimi ABD                           16:15 Kapasite Kullanımı ABD                           17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD                           18:00 DOE U.S.

TÜRKİYE
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18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
21/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
24/10 14:00 TCMB politika faizi
25/10 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/10 10:00 Reel kesim güven endeksi
30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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16 EKİM ÇARŞAMBA
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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Perakende Satışlar
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 21:00 Bej Kitap
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17 EKİM PERŞEMBE
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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:15 Sanayi Üretimi
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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18 EKİM CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar
ÇİN 05:00 İşsizlik Oranı
ÇİN 05:00 GDP QoQ
ÇİN 05:00 GDP YoY
ABD 17:00 Öncü Göstergeler

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