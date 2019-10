TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

-------------------------------------------------------------------------------

18/10 14:30 TCMB beklenti anketi

21/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

23/10 10:00 Tüketici güven endeksi

24/10 14:00 TCMB politika faizi

25/10 10:00 Kapasite kullanım oranı

25/10 10:00 Reel kesim güven endeksi

30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/10 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai

31/10 10:00 Turizm gelirleri

31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar

-------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA TSİ

-------------------------------------------------------------------------------

17 EKİM PERŞEMBE

-------------------------------------------------------------------------------

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar

ABD 15:30 İnşaat İzinleri

ABD 15:30 Konut Başlangıçları

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 16:15 Sanayi Üretimi

ABD 16:15 İmalat Üretimi

ABD 16:15 Kapasite Kullanımı

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

-------------------------------------------------------------------------------

18 EKİM CUMA

-------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:30 TÜFE

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi

ÇİN 05:00 Perakende Satışlar

ÇİN 05:00 İşsizlik Oranı

ÇİN 05:00 GDP QoQ

ÇİN 05:00 GDP YoY

ABD 17:00 Öncü Göstergeler