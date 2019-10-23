FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 24/10         14:00     TCMB politika faizi 25/10         10:00     Kapasite kullanım oranı 25/10         10:00     Reel kesim güven endeksi 30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/10         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 31/10         10:00     Turizm gelirleri 31/10         11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                    TSİ ------------------------------------------------------------------------------- 23 EKİM ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------------------------- ABD                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları EURO BÖLGESİ    17:00 Tüketici Güveni ABD                        17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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24/10 14:00 TCMB politika faizi
25/10 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/10 10:00 Reel kesim güven endeksi
30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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23 EKİM ÇARŞAMBA
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ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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24 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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25 EKİM CUMA
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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