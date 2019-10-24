FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 09:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 24/10          10:00     Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 24/10          10:00     Bitkisel Üretim 2.Tahmini 24/10         14:00     TCMB politika faizi 25/10         10:00     Kapasite kullanım oranı 25/10         10:00     Reel kesim güven endeksi 30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/10         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 31/10         10:00     Turizm gelirleri 31/10         11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                    TSİ ------------------------------------------------------------------------------- 24 EKİM PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                03:30 İmalat PMI JAPONYA                03:30 Servis PMI JAPONYA                03:30 Bileşik PMI JAPONYA                08:00 Öncü Göstergeler FRANSA                 10:15 İmalat PMI FRANSA                 10:15 Servis PMI FRANSA                 10:15 Bileşik PMI ALMANYA               10:30 İmalat PMI ALMANYA               10:30 Servis PMI ALMANYA               10:30 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ   11:00 İmalat PMI EURO BÖLGESİ   11:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ   11:00 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ   14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı EURO BÖLGESİ   14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı EURO BÖLGESİ   14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı ABD                        15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                        15:30 Devam Eden Başvurular ABD                        16:45 İmalat PMI ABD                        16:45 Servis PMI ABD                        16:45 Bileşik PMI ABD                        17:00 Yeni Konut Satışları ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ------------------------------------------------------------------------------- 25 EKİM CUMA ------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA               09:00 GfK Tüketici Güveni FRANSA                 09:45 ÜFE ALMANYA              11:00 IFO-İş İklimi ALMANYA              11:00 IFO-Beklentiler ALMANYA              11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi ABD                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

TÜRKİYE
-------------------------------------------------------------------------------
24/10 10:00 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri
24/10 10:00 Bitkisel Üretim 2.Tahmini
24/10 14:00 TCMB politika faizi
25/10 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/10 10:00 Reel kesim güven endeksi
30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
-------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
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24 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
-------------------------------------------------------------------------------
25 EKİM CUMA
-------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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