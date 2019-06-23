MEHTAP YILMAZ - Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Türkiye ile Estonya arasındaki ticaret hacminin 312 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Doping XL Programı'nın Estonya ayağı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonrasında, Türkiye ve Estonya arasındaki ticaretin ivmeleneceğini düşünüyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te, Bilkent CYBERPARK firmaları, ülkemizin diğer girişimci ve yatırımcılarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmini 500 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz." dedi. İnaltekin, AA muhabirine, Bilkent CYBERPARK firmalarıyla gerçekleştirilen Estonya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilkent CYBERPARK bünyesindeki firmaların teknoloji kabiliyetlerini ve ihracat kapasitelerini artırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan İnaltekin, bu kapsamda Ankara Kalkınma Ajansının "İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı" çerçevesinde ürünleştirme, ticarileştirme ve uluslararasılaştırma hedefi olan şirketlere özel 2016 yılında "Doping XL Programı"nı geliştirdiklerini söyledi.

İnaltekin, program kapsamında girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik özel çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, böylece erken aşama girişimcilerin, kendi başlarına çok uzun zamanda edinecekleri tecrübeyi ve alacakları mesafeyi çok daha kısa sürede elde etmelerini sağladıklarını dile getirdi. - "15 girişimci firmadan 8'i seçildi" Girişimcilerin Doping XL Programı'ndan başvuru ve değerlendirme esasına göre uygun görülmeleri halinde yararlanabildikleri bilgisini veren İnaltekin, programa geçen yıl yaklaşık 50 başvuru geldiğini ve bunlardan 15'inin programın ilk aşamasına kabul edildiğini anlattı. İnaltekin, programın ikinci aşamasında 15 firmadan 8'inin seçilerek Estonya'da gerçekleştirilen girişimcilere yönelik özel hızlandırıcı kampa katılmaya hak kazandıklarını ifade etti. Doping XL Programı'nın uluslararası ayağını gerçekleştirmek için girişimcilere yönelik özel hızlandırıcı kamp düzenlediklerini ve 8 girişimciyi bir süre önce Estonya'ya götürdüklerini belirten İnaltekin, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın silikon vadisi olarak gösterilen Estonya, girişimcilere dünyaya açılmaları için sayısız fırsat sunuyor. Bilkent CYBERPARK olarak girişimcilerimizin, sunulan fırsatları en verimli şekilde değerlendirebilmesi için Doping XL Programı Estonya ziyareti kapsamında yoğun bir program oluşturduk. 6 ay boyunca ürünlerini geliştirmek ve yurt dışı pazarlara hazır hale getirebilmek için ihtiyaçlarına yönelik olarak özel mentorlarla eğitimlerini tamamlayan girişimcilerimiz, böylece Estonya'da yatırımcı ve potansiyel müşteri görüşmelerine hazır hale geldiler." - "Türkiye ve Estonya karşılıklı yatırımlarını artırmalı" İnaltekin, Doping XL Programı'nın Estonya programı çerçevesinde 3 gün ikili görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları yaptıklarını, teknoparkları ziyaret ettiklerini söyledi. Böylece Türk girişimcilerin projelerini ve başarı hikayelerini paylaşma fırsatının yanında, Estonya'nın ilham verici çalışmalarını dinleme imkanı bulduklarına dikkati çeken İnaltekin, ziyaret kapsamında Kuzey Avrupa'da girişimci ve yatırımcılarının buluştuğu en büyük etkinliklerinden "Latitude 59"a katıldıklarını ve dünyanın her yerinden 200'den fazla yatırımcı ile 2 bin 500'den fazla katılımcıyla bir araya geldiklerini belirtti.