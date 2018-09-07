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Türkiye ve Ganalı iş insanları Antalya'da buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin: - "Toplantımız, iki ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, Antalya'da düzenlenecek "Türkiye-Gana İş Forumu ve Networking Toplantısı" ile iki ülkenin ticaretinin geliştirilmesi hedefleniyor.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek toplantıya, Gana İş ve Konut Bakanı Steve Hope Aggor, MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, Türkiye-Gana İş Forumu Başkanı Turan Koçyiğit, Gana Ankara Ticaret Müşaviri John-Hawkins Asiedu ile 115'i Gana'dan 215 iş insanı katılacak.

Açılış töreninin ardından, Türk ve Ganalı iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirecek, inşaat ve yapı malzemeleri sektörü çalışmalar yapacak. Programda, Cm EXPO Antalya İş ve İnşaat Makineleri fuarı da açılacak.

Türkiye ile Gana arasındaki dış ticaretin 2010'da 96,5 milyon dolar ihracat, 194,4 milyon dolarlık ithalat şeklinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016'da ihracatımız 298 milyon dolar, ithalatımız ise 180 milyon dolarla maksimum değerlerine yükselmiştir. 2017'de ise ihracatımız 225 milyon dolara, ithalatımız ise yaklaşık 128 milyon dolara gerilemiştir. 2017'de Gana ile ikili dış ticaretimiz 96,5 milyon dolar fazla vermiştir. Tüm bu veriler incelendiğinde iki ülke arasındaki ticari potansiyelin gelecek adına çok büyük önem arz ettiği düşünülmektedir."

- "Yoğun çaba harcıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Güvercin, 2018'i MÜSİAD olarak "Afrika yılı" ilan ettiklerini vurguladı.

Afrika özelinde ticari ilişkilerin artırılması noktasında yoğun çaba harcadıklarına dikkati çeken Güvercin, "Türkiye-Gana İş Forumu ve Networking Toplantısı iki ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacak. Yıl sonuna kadar Afrika ülkeleriyle iş forumu programları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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Gana Müsiad Türkiye-Gana İş Forumu ve Networking Toplantısı Zeki Güvercin

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