Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

İstanbul, 14 Eylül (DHA)- Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK), imzaladıkları mutabakat zaptı ile güçlerini birleştirdi.

İki ülke müteahhitlerinin hedefi; yaklaşık 500 milyar ABD doları büyüklüğündeki dünya inşaat pazarındaki paylarını artırmak için üçüncü ülkelerde işbirliği yapmak.

Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) ile önemli bir işbirliği mutabakat zaptına imza attı. TMB ve CAK üyesi firmaların özellikle üçüncü ülkelerde ortaklığını daha ileriye taşıyacak mutabakat zaptı, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve CAK Başkanı Joo Hyun Yoo tarafından imzalandı. İstanbul’da düzenlenen imza törenine, iki birlik heyetlerinin yanı sıra Güney Kore Büyükelçisi Hong Ghi Choi de katıldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, işbirliği mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki mevcut ortaklığa güçlü bir ivme kazandırılacağını belirtti ve şöyle konuştu:

“Türkiye ve Güney Kore inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden birlikler olarak; imzaladığımız mutabakat zaptı ile önemli bir işbirliği sürecine adım atmanın heyecanını yaşıyoruz.

“Bugüne kadar Güney Kore’yle Türkiye 2011-2018 arasında yaklaşık 25 milyar dolarlık ortak proje üstlenmiştir.

“Bu protokol çerçevesinde işbirliğimiz artacak, üye firmalarımız birbirlerinin faaliyetlerini daha yakından takip edebilecek, finansal ve teknolojik kapasitelerini birleştirme imkanlarını değerlendirebilecek, üçüncü ülkelerde ortak hareket etme ve pazar paylarını artırma olanağı bulacaktır.”

“Ortaklığımız Sahra Altı Afrika başta olmak üzere, Orta Doğu ve Avrasya ülkeleri ile Hindistan gibi pek çok pazarda yeni projeler yaratmamıza olanak sağlayacaktır. Bu süreçte gerek Türk Eximbank, gerek Kore Eximbank’ın da değerli desteklerinin önemine bu vesileyle dikkat çekmek istiyorum.

“Türk müteahhitleri, yurtdışında bu yıl Ağustos sonu itibariyle 11 milyar dolarlık yeni iş tutarına ulaştı. Artış eğilimindeki enerji fiyatları ve hedef pazarlardaki fırsatların etkisiyle yıllık iş tutarımızın bu yılın sonunda yeniden 20 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz.”

Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK)Başkanı Joo Hyun Yoo, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye'nin bugüne kadar önemli bir büyüme kaydettiğini ve özellikle inşaat sanayinde küresel bir güç haline geldiğini belirtti.

Güney Kore Büyükelçisi Hong-Ghi Choi ise şöyle konuştu:

“İki ülke olarak 60 yıldır devam eden diplomatik ilişkilerimiz çerçevesinde ortaklığımız savunma sanayi başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve kültürel boyutta önemli bir derinlik kazanmıştır.

“Uzun yıllara varan dostluğa sahip iki ülkenin inşaat sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getiren ve mevcut işbirliğini daha üst düzeylere taşıyacak olan bu ortaklık, Türkiye ve Güney Kore’nin refahına da büyük katkıda bulunacaktır." (Fotoğraflı)



