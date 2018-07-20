"Türkiye ve Hollanda diplomatik bağlarını onarıyor"

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye ve Hollanda’nın diplomatik bağları onarmakta olduğunu söyledi ve iki ülkenin Büyükelçilerinin tekrar Den Haag ve Ankara’da görev yapmaya başlayacağını açıkladı.
Algeemene Blad’da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Blok, bugün mecliste yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Türkiye ve Hollanda’nın bu sayfayı birlikte çevirmesi ve bağlarımızı tamir etmemiz iyi birşey.
“Bu bizi birbirimize bağlayan konuları ve fikir ayrılıkları yaşadığımız konuları özgürce görüşebilmek için şart.”
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