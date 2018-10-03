Türkiye ve İran'dan tarımda iş birliği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl İran'a tarımsal ihracatın 220 milyon dolar, ithalatın ise 76 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında dost ülke İran'ın her zaman yanındayız. Türkiye ve İran, bölgesel iş birliği ve diyaloğun geliştirilmesi için baş aktörlerdir." dedi. Bakan Pakdemirli, Tahran ziyareti kapsamında, Tarım Seferberliği Bakanı Mahmud Hücceti ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı vesilesiyle iki ülke temsilcilerinin bir araya geldiğine işaret ederek, Ahvaz'da 22 Eylül'de gerçekleştirilen terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Türkiye ile İran arasında üst düzey temasların geliştiğine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti: "İran benim yıllardır geldiğim, kendimi evimde hissettiğim, çok sevdiğim bir ülke. Kadim komşumuz İran ile ilişkilerimiz, sadece ülkelerimiz için değil, bütün bölge için çok önemlidir. Son dönemde ilişkilerimiz artan üst düzey temaslar, Katar krizi ve Kudüs konusu gibi bazı bölgesel konulardaki yakın görüşlerimiz nedeniyle yoğunlaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Zirvesi'ne katılım sağladı ve Tahran'da çok amaçlı toplantılara katıldı. Suriye konusunda, İran ve Rusya'nın katılımıyla başlatılan Astana süreci de diyaloğu geliştiren bir diğer unsur olmuştur. Türkiye ve İran, bölgesel iş birliği ve diyaloğun geliştirilmesi için baş aktörlerdir."

- "Dost ülke İran'ın her zaman yanındayız" Türkiye'nin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin önemine değinen Pakdemirli, geçen yıl bu ülkeye tarımsal ihracatın 220 milyon dolar, ülkeden ithalatın ise 76 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Pakdemirli, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret potansiyelinin çok daha fazla olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Trump yönetiminin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan ayrılmasından sonra, Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan yaptırımlarla ilgili itirazlarımızı sürdürmekteyiz. Bu yeni gelişen durumda, iş adamlarımızın daha fazla adım atması gerekmektedir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında dost ülke İran'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bölgesel ekonominin güçlendirilmesi için alınabilecek bir diğer önlem de kara sınırlarımızdaki ziyaretçiler için bazı muafiyetler getirilmesidir. Bu durum sınır bölgesindeki ekonominin yeniden canlanmasına yardımcı olacaktır." - "Tarımsal ilişkilerimiz daha da ivme kazanacak"

Ülkeler arasında tarımsal ticaretin canlandırılması için sarf edilen çabaların eyleme dönüşmesi gerektiğini ifade eden Pakdemirli, değişen iklim koşulları sebebiyle kurağa dayanıklı çeşitlerin ıslahı konusunda ortak çalışmalar yürütülmesinin önemine dikkati çekti. Pakdemirli, İran'daki sera yapım projelerini takip ettiğini belirterek, "İnanıyorum ki İran'a bilgi sistemlerinin entegrasyonundan sonra, tarımsal ilişkilerimiz daha da ivme kazanacaktır." diye konuştu. İran'da meydana gelen toz ve kum fırtınasına ilişkin haberlere de değinen Pakdemirli, "Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu durumun ülkemizden kaynaklı bir durum olmadığı hususunun altını bir daha çizmek isterim." değerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, yakın zamanda İran tarafından 179'u tarım kalemi olan bin 339 ürüne ithalat yasağı uygulandığını anımsatarak, söz konusu yasakların ticari ilişkileri zedeleyeceğini düşündüğünü söyledi. Tercihli Ticaret Anlaşması'nın karşılıklı mütekabiliyet esasına göre uygulanmasını beklediklerini aktaran Pakdemirli, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.