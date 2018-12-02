FİNANS

"Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası güçlü ortaklığa sahip"

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar: - "Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası Grubu çok güçlü bir ortaklığa sahip. Türkiye, bankamızın finansmanlarından en çok faydalanan dördüncü ülke konumunda" - "Banka olarak biz, Türkiye'de yüksek hızlı tren, kamu-özel sektör ortaklıklığı ile yapılan Konya ve Manisa şehir hastaneleri, Bilkent Laboratuvarı ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi gibi pek çok projeye destek verdik" - “Yeni iş modelimiz, istihdamı, ulusal rekabet gücünü ve küresel pazarlara bağlanabilirliği güçlendirecek ve güçlü büyüme hedeflerine yardımcı olacak bir gelişimi teşvik ediyor"

GÖKHAN ERGÖÇÜN - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Bandar Hajjar kendilerinin Türkiye ile çok güçlü bir ortaklığa sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye, bankamızın finansmanlarından en çok faydalanan dördüncü ülke konumunda." dedi.

AA muhabirine İKB'nin operasyonlarına ve Türkiye'de gerçekleştirdiği projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Hajjar, bankanın yeni iş modeline dair mesajlar verdi.

1975 yılında kurulan ve 4 kıtada 1,7 milyar nüfusa sahip 57 ülkenin üye olduğu bankanın şimdiye kadar üyelerine sağladığı finansman desteği 139 milyar dolara ulaşırken, bunun 11,6 milyar doları Türkiye'ye yapılmış durumda.

İKB Başkanı Hajjar, Türkiye'ye verilen finansmanların yüzde 45'inin son 5 yıllık süreç içerisinde yapıldığının altını çizerken, bu finansmanların sağlıktan, eğitime, ulaşımdan enerjiye pek çok sektörü kapsadığını söyledi.

- Ulaşımdan sağlığa desteklenen projeler

"Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası Grubu çok güçlü bir ortaklığa sahip, Türkiye, bankamızın finansmanlarından en çok faydalanan dördüncü ülke konumunda." diyen Hajjar, bankanın Türkiye'de yalnızca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine 700 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını kaydetti.

Hajjar, bankanın 1.000 megavatın üzerinde yenilenebilir enerji üretimine destek sağladığını ve ülkede 2 milyon tona eşit miktarda karbondioksit salınımını azalttığını belirtti.

Bankanın Türkiye'de desteklediği ulaşım ve sağlık gibi alanlardaki projelerine de değinen Hajjar, "Banka olarak biz, Türkiye'de yüksek hızlı tren, kamu-özel sektör ortaklıklığı ile yapılan Konya ve Manisa şehir hastaneleri, Bilkent Laboratuvarı ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi gibi pek çok projeye destek verdik." dedi.

Türk ihracatçı ve ithalatçılarının da yanında yer aldıklarını ifade eden Hajjar, petrol, kömür, plastik, tekstil, makine gibi önemli alanlarda özel sektörün yeni ve daha zengin pazarlar bulması, verimliliği ve rekabet gücünü artırması için bankanın yardım sunduğunu bildirdi.

- Üye ülkelere sunulan destekler

Hajjar, bankanın beş yıllık programı kapsamında üye ülkeleri için entegre ve bütüncül çözümler bulmayı hedeflediğinin altını çizerek, "Üye ülkelerimizde belirtiler yerine, kalkınma zorluklarının sebeplerine odaklandık." dedi.

“Yeni iş modelimiz, istihdamı, ulusal rekabet gücünü ve küresel pazarlara bağlanabilirliği güçlendirecek ve güçlü büyüme hedeflerine yardımcı olacak bir gelişimi teşvik ediyor.” ifadelerini kullanan Hajjar, banka olarak üye ülkelere katma değerli üretimi ve eğitimde kaliteyi teşvik eden uzun dönemli politikalar ve planlar yapmasını önerdiklerini söyledi.

Hajjar, İKB'nin çeşitli sebeplerle ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalan üye ülkeleri desteklediğini ve bu ülkelerin büyümelerine, verimliliklerine ve iş alanlarına yardım ettiğinin altını çizdi.

Bankanın teknoloji, bilim ve inovasyona da yüksek derecede önem verdiğini anlatan Hajjar, İKB'nin halihazırdaki "Engage" ve yeni duyurulan 500 milyon dolar bütçeli "Transfer Fonu" üzerinden bilim adamları ile girişimcileri online platformda buluşturduğunu ve start-up ve KOBİ'lerin fikirlerini desteklediğini belirtti.

En sağlıksızı onlar! Bu ülkede yaşayanların midesi çöp bidonu gibi! En sağlıksızı onlar! Bu ülkede yaşayanların midesi çöp bidonu gibi!
TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyızTÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız
Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek kararKruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bandar Hajjar eğitim finansman İslami Kalkınma Bankası kalkınma teknoloji türkiye yatırım

En Çok Okunan Haberler

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Beyaz Saray açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes!

Beyaz Saray açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes!

Milyarlarca dolarlık kayıp! Çağrı yaptı

Milyarlarca dolarlık kayıp! Çağrı yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Aytemiz’den yılın son kampanyası

Aytemiz’den yılın son kampanyası

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.