"Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası güçlü ortaklığa sahip"

GÖKHAN ERGÖÇÜN - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Bandar Hajjar kendilerinin Türkiye ile çok güçlü bir ortaklığa sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye, bankamızın finansmanlarından en çok faydalanan dördüncü ülke konumunda." dedi.

AA muhabirine İKB'nin operasyonlarına ve Türkiye'de gerçekleştirdiği projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Hajjar, bankanın yeni iş modeline dair mesajlar verdi.

1975 yılında kurulan ve 4 kıtada 1,7 milyar nüfusa sahip 57 ülkenin üye olduğu bankanın şimdiye kadar üyelerine sağladığı finansman desteği 139 milyar dolara ulaşırken, bunun 11,6 milyar doları Türkiye'ye yapılmış durumda.

İKB Başkanı Hajjar, Türkiye'ye verilen finansmanların yüzde 45'inin son 5 yıllık süreç içerisinde yapıldığının altını çizerken, bu finansmanların sağlıktan, eğitime, ulaşımdan enerjiye pek çok sektörü kapsadığını söyledi.

- Ulaşımdan sağlığa desteklenen projeler

"Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası Grubu çok güçlü bir ortaklığa sahip, Türkiye, bankamızın finansmanlarından en çok faydalanan dördüncü ülke konumunda." diyen Hajjar, bankanın Türkiye'de yalnızca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine 700 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını kaydetti.