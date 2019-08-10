Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Ağustos(DHA)-İsrail'den en çok uçulan ülke Türkiye oldu. İsrail-Türkiye arasındaki yolcu trafiği ocak-temmuz döneminde transitler de dahil yüzde 7 artarak bir milyon 220 bine çıkmasıyla 1 milyon 23 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiği ABD’yi ve 861 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiği Fransa'yı geçti. Yolcu trafiğinde rekor kırılırken, İsrail’den en çok yolcu trafiği ise 637 bin yolcu ile İstanbul'a karşılıklı uçuşlar da oldu.İstanbul, dünyanın önemli havalimanları olan Paris Charles De Gaulle, Londra Heathrow, New York JFK'yı geride bıraktı.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’ndan edilen bilgilere göre ise İsrail ile Türkiye arasındaki uçuşlar da 2019 Ocak-Temmuz döneminde yolcu rekoru kırıldı. İsrail pazarında Türk havalimanları ile Türk hava yolu şirketleri hatırı sayılır yolcu sayısına ulaştı.Türk Hava Yolları(THY) bu yılın 7 ayındatransitler de dahil yüzde 5,50 artışla 631 bin, Pegasus ise 300 bin yolcu Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı ile Türkiye arasında taşıdı. Tel Aviv Ben Gurion ile yolcu trafikleri sıralamasında İstanbul yüzde 6,53 artışla 637 bin yolcu ile birinci sırada yer aldı.Listede Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 12 artışla 277 bin, yüzde 0,75 artışla Antalya Havalimanı da yer aldı.