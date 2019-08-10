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Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

İsrail'den en çok uçulan ülke Türkiye oldu.

Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Ağustos(DHA)-İsrail'den en çok uçulan ülke Türkiye oldu. İsrail-Türkiye arasındaki yolcu trafiği ocak-temmuz döneminde transitler de dahil yüzde 7 artarak bir milyon 220 bine çıkmasıyla 1 milyon 23 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiği ABD’yi ve 861 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiği Fransa'yı geçti. Yolcu trafiğinde rekor kırılırken, İsrail’den en çok yolcu trafiği ise 637 bin yolcu ile İstanbul'a karşılıklı uçuşlar da oldu.İstanbul, dünyanın önemli havalimanları olan Paris Charles De Gaulle, Londra Heathrow, New York JFK'yı geride bıraktı.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’ndan edilen bilgilere göre ise İsrail ile Türkiye arasındaki uçuşlar da 2019 Ocak-Temmuz döneminde yolcu rekoru kırıldı. İsrail pazarında Türk havalimanları ile Türk hava yolu şirketleri hatırı sayılır yolcu sayısına ulaştı.Türk Hava Yolları(THY) bu yılın 7 ayındatransitler de dahil yüzde 5,50 artışla 631 bin, Pegasus ise 300 bin yolcu Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı ile Türkiye arasında taşıdı. Tel Aviv Ben Gurion ile yolcu trafikleri sıralamasında İstanbul yüzde 6,53 artışla 637 bin yolcu ile birinci sırada yer aldı.Listede Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 12 artışla 277 bin, yüzde 0,75 artışla Antalya Havalimanı da yer aldı.

Türkiye birinci destinasyon

Türkiye de, İsrail'den en çok uçulan ülke oldu.Karşılıklı uçuşlarda transitler de dahil İsrail-Türkiye arasındaki yolcu trafiği ocak-temmuz döneminde transitler de dahil yüzde 7 artarak bir milyon 220 bine çıktı. İsrail'den özellikle İstanbul aktarmalı uçuşlar arttı. Türkiye; ABD, Fransa, Almanya gibi ülkeleri geride bıraktı.

İsrail’e karşılıklı yolcu trafiğinde ilk 10 ülke Ocak-Temmuz

1.Türkiye:1 milyon 220 bin 801

2.Amerika Birleşik Devletleri:1 milyon 23 bin

3.Fransa:861 bin 881

4.İtalya:821 bin 175

5.Rusya:779 bin 139

6.Rusya Federasyonu:734 bin 178

7.Birleşik Krallık:717 bin 842

8.Yunanistan 704 bin 898

9.İspanya:584 bin 478

10.Ukrayna:502 bin 31

En çok uçulan destinasyonda da İstanbul birinci

1.İstanbul:637 bin 647

2.Paris Charles De Gaulle:483 bin 210

3.Roma Fiumicino:467 bin 103

4.Moskova 432 bin 248

5.New York Newark:369 bin 933

6.Londra Heathrow:367 bin 322

7.New York JFK:360 bin 911

16.İstanbul Sabiha Gökçen:277 bin 375

21.Antalya Havalimanı:250 bin 997

İsrail'de yabancı havayolları ocak-temmuz sıralaması

1.WIZZ Air:706 bin 495

2.Easyjet:669 bin 761

3.THY:631 bin 561

4.Aeroflot Russian Airlines:432 bin 170

5.Ukraine International Air:390 bin 339

6.United Airlines:381 bin 43

7.Ryanair:361 bin 601

8.Lufthansa: 350 bin 488

9.Pegasus Airlines:299 bin 414

(Fotoğraflar)

Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoruTürkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

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