Türkiye ve Kuzey Makedonya tarımda iş birliği yapacak

YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye ile Kuzey Makedonya tarım alanında iş birliği yapma kararı için yazışmaları başlattı.

Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Trajan Dimkovski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk heyetinin yaptığı ziyaretlerde hem Türk tarafının hem de kendilerinin iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtiklerini kaydetti.

İki ülke arasında ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getiren Dimkovski, Kuzey Makedonya'ya Türkiye'den çok yatırımcı geldiğini, bunun da ilişkilere olumlu yansıdığını ifade etti.

Türkiye'den bazı ürünleri ithal ettiklerine aktaran Dimkovski, "Mevcut ilişkilerin dışında çok memnun edici bir gelişme oldu. İki bakanlık arasında iş birliği artırmayı yönelik bir komitenin kurulması gündeme geldi. Bununla birlikte iş adamlarının karşılaştıkları sorunlar hızlıca halledilecek. Bu dış ticaret hacminin artmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Dimkovski, iki ülkenin iş adamları arasında iş birliğinin olduğuna işaret ederek, "Fakat biz siyasi bir mesajla bu iş insanlarının arkasında durduğumuzu hissettirmeliyiz. Yatırımları ve üretimi de artırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hem üretim hem de ticaretin artacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.