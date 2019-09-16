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Türkiye ve Kuzey Makedonya tarımda iş birliği yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Trajan Dimkovski: - "İki bakanlık arasında iş birliği artırmayı yönelik bir komitenin kurulması gündeme geldi. Bununla birlikte iş adamlarının karşılaştıkları sorunlar hızlıca halledilecek. Bu dış ticaret hacminin artmasına vesile olacaktır" - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç: - "Önümüzdeki günlerde diğer birçok ülkeyle yaptığımız tarım yürütme ve teknik toplantılarını Kuzey Makedonya ile de yapmış olacağız. Ülkelerimiz arasındaki mevzuat uyumunu sağlayacağız"

YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye ile Kuzey Makedonya tarım alanında iş birliği yapma kararı için yazışmaları başlattı.

Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Trajan Dimkovski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk heyetinin yaptığı ziyaretlerde hem Türk tarafının hem de kendilerinin iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtiklerini kaydetti.

İki ülke arasında ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getiren Dimkovski, Kuzey Makedonya'ya Türkiye'den çok yatırımcı geldiğini, bunun da ilişkilere olumlu yansıdığını ifade etti.

Türkiye'den bazı ürünleri ithal ettiklerine aktaran Dimkovski, "Mevcut ilişkilerin dışında çok memnun edici bir gelişme oldu. İki bakanlık arasında iş birliği artırmayı yönelik bir komitenin kurulması gündeme geldi. Bununla birlikte iş adamlarının karşılaştıkları sorunlar hızlıca halledilecek. Bu dış ticaret hacminin artmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Dimkovski, iki ülkenin iş adamları arasında iş birliğinin olduğuna işaret ederek, "Fakat biz siyasi bir mesajla bu iş insanlarının arkasında durduğumuzu hissettirmeliyiz. Yatırımları ve üretimi de artırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hem üretim hem de ticaretin artacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Ülkeler arasında mevzuat uyumu sağlanacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç da Kuzey Makedonya'ya 2 günlük yoğun bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyaretin son gününde Dimkovski ile görüştüklerini anlatan Tunç, "Bu görüşmede ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve ülkelerimiz arasında karantina ve mevzuat uyumunu sağlamak üzere teknik heyetlerin kurulmasını ve bu heyetlerin de düzenli bir şekilde toplanmasını kararlaştırdık. Önümüzdeki günlerde birçok ülkeyle yaptığımız tarım yürütme ve teknik toplantılarını Kuzey Makedonya ile de yapmış olacağız. Ülkelerimiz arasındaki mevzuat uyumunu sağlayacağız." diye konuştu.

Yapılacak iş birliğinde Kuzey Makedonya'ya tarım bilgi sistemleri, tarım sigortaları ve toplulaştırma konularında da destek olacaklarına değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Dış ticaret hacmimiz daha da artacak. İki şekilde olacak bu. Bir, burada bakir araziler var. Bu arazileri işleyerek bizim çiftçimiz, üreticimiz burada tarımsal faaliyet yapabilir. Bu imkan ve fırsatı Kuzey Makedonya Hükümeti sağlayacaktır. İkincisi ise bizim girişimcilerimiz burada işleme, paketleme ve soğuk hava depoları kuracak. Bununla alakalı burada bir ihtiyaç söz konusu. Şu anda ihraç ettiğimiz birçok ürün, Kuzey Makedonya'da üretebilir ve Türkiye'ye ihraç edebilir."

- "Kuzey Makedonya fırsatlar ülkesi"

Tunç, siyasi ilişkilerin çok iyi olduğunu fakat iktisadi ilişkilerin o kadar da gelişmediğini belirterek, bunu geliştirmenin de mümkün olduğunu vurguladı.

Ziyaret boyunca Kuzey Makedonya'da üst düzey görüşmeler yaptıklarına işaret eden Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görüşmelerin sonucunda Kuzey Makedonya'nın yatırım yapılabilir, tarımsal ürün üretme imkan ve fırsatı olan ve tarımsal ürün fiyatları Türkiye'den ucuz olan bir ülke olduğunu gördük. Kuzey Makedonya, Avrupa'nın bir kapısı. Aralık ayında NATO üyesi olması bekleniyor. Arkasından AB ile tam üyelik görüşmeleri başlıyor. Muhtemelen de AB üyesi olacak. Dolayısıyla burada yapılacak üretim AB'nin tüm ülkelerinde serbest bir şekilde dolaşabilecek. O açıdan fırsatlar ülkesi. İş insanlarımız da bu fırsatları gördüler."

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Anahtar Kelimeler:
heyet iş birliği tarım

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