FİNANS

Türkiye ve Rusya, TürkAkım'da Bulgaristan rotasını istişare ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Projede Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türk ortaklarımızla sürekli istişare ediyoruz. Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz"

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek, "Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Bulgaristan'da inşa edilmesi planlanan Belene Nükleer Güç Santrali projesine devam edebileceğini belirten Putin, "Projeye elbette piyasa şartlarını gözeterek ve Bulgaristan'ın arzu etmesi halinde devam edebiliriz." ifadesini kullandı.

Borisov ile yaptığı görüşmede TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin de ele alındığını dile getiren Putin, "Projede Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türk ortaklarımızla sürekli istişare ediyoruz. Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

TürkAkım üzerinden Avrupa'ya sevk edilecek doğalgazla ilgili detayların diğer sevk noktalarındaki duruma bağlı olduğunu ifade eden Putin, "Bu detaylar, Avrupa pazarına enerji kaynakları sağladığımız tüm sevk noktalarının genel durumuna bağlı. Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı veya Kuzey Akım 2 Projesi ile ilgili konular hala açık." diye konuştu.

Borisov da TürkAkım projesinde ikinci hattın Bulgaristan'a uzatılmasını arzu ettiklerini belirterek, "Putin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede TürkAkım'ın Bulgaristan'a uzanması fikrine kimsenin itiraz etmediğini söyledi." ifadesini kullandı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

PARTNER‘Ben olsam beni bırakmazdım…’‘Ben olsam beni bırakmazdım…’
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandıGergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyorPegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan doğalgaz enerji Putin TürkAkım

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.