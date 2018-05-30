Türkiye ve Rusya, TürkAkım'da Bulgaristan rotasını istişare ediyor

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek, "Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Bulgaristan'da inşa edilmesi planlanan Belene Nükleer Güç Santrali projesine devam edebileceğini belirten Putin, "Projeye elbette piyasa şartlarını gözeterek ve Bulgaristan'ın arzu etmesi halinde devam edebiliriz." ifadesini kullandı.

Borisov ile yaptığı görüşmede TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin de ele alındığını dile getiren Putin, "Projede Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türk ortaklarımızla sürekli istişare ediyoruz. Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.