Türkiye ve Sudan arasındaki anlaşmalar

Sudan Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rikabi, ülkesi ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin bir yol haritası çizildiğini belirtti.
Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rikabi, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i kabul etti.
Başkent Hartum'da gerçekleşen görüşmede Sudan Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Şelebi ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Es-Sadık Muhammed Ali'nin de hazır bulunduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre Bakan Rikabi, Türkiye ve Sudan arasında geçen yıl imzalanan anlaşmaların tatbik edilmesi için bir yol haritası çizildiğini ve bunun bir uygulama mekanizması barındırdığını ifade etti.
Rikabi, Metin'in ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmek için yapılan bir dizi ziyaret kapsamında gerçekleştiğini belirtti.
Sudan Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rikabi, ziyaretin, Sudan ekonomisine geri dönüşü olacak bir dizi anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanacağı öngörüsünde bulundu.
Ticaret Bakan Yardımcısı Metin ise "Türkiye Sudan'ın geleceği olacak. Sudan da Türkiye'nin geleceği." ifadelerini kullandı.
Sudanlı yetkililerle gerçekleşen görüşmeler sonucunda Türkiye Sudan ekonomik iş birliği anlaşması imzalanacağını aktaran Metin, anlaşmanın iki tarafa da olumlu etkisi olacağını ve Sudanlılara üretimlerini Türkiye'ye ithal etmenin kapılarını açacağını belirtti.
Metin, Sudan'daki yatırım imkanlarını incelemek için ziyareti 40 Türk iş adamının bulunduğu bir heyetle gerçekleştirdiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 200 iş adamıyla birlikte Aralık 2017'de Sudan'ı ziyaret etmiş, üç gün süren temaslar kapsamında iki ülke arasında 21 anlaşma imzalanmıştı.
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