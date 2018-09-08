Türkiye ve Sudan arasındaki anlaşmalar

Sudan Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rikabi, ülkesi ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin bir yol haritası çizildiğini belirtti.

Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rikabi, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i kabul etti.

Başkent Hartum'da gerçekleşen görüşmede Sudan Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Şelebi ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Es-Sadık Muhammed Ali'nin de hazır bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Bakan Rikabi, Türkiye ve Sudan arasında geçen yıl imzalanan anlaşmaların tatbik edilmesi için bir yol haritası çizildiğini ve bunun bir uygulama mekanizması barındırdığını ifade etti.

Rikabi, Metin'in ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmek için yapılan bir dizi ziyaret kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Sudan Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rikabi, ziyaretin, Sudan ekonomisine geri dönüşü olacak bir dizi anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanacağı öngörüsünde bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Metin ise "Türkiye Sudan'ın geleceği olacak. Sudan da Türkiye'nin geleceği." ifadelerini kullandı.