FİNANS

Türkiye ve Sudan arasındaki anlaşmalar

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

Anlaşmaların tatbiki için yol haritası çizildi - Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Türkiye Sudan'ın geleceği olacak. Sudan da Türkiye'nin geleceği"

Sudan Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rikabi, ülkesi ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin bir yol haritası çizildiğini belirtti.

Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rikabi, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i kabul etti.

Başkent Hartum'da gerçekleşen görüşmede Sudan Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Şelebi ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Es-Sadık Muhammed Ali'nin de hazır bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Bakan Rikabi, Türkiye ve Sudan arasında geçen yıl imzalanan anlaşmaların tatbik edilmesi için bir yol haritası çizildiğini ve bunun bir uygulama mekanizması barındırdığını ifade etti.

Rikabi, Metin'in ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmek için yapılan bir dizi ziyaret kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Sudan Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rikabi, ziyaretin, Sudan ekonomisine geri dönüşü olacak bir dizi anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanacağı öngörüsünde bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Metin ise "Türkiye Sudan'ın geleceği olacak. Sudan da Türkiye'nin geleceği." ifadelerini kullandı.

Sudanlı yetkililerle gerçekleşen görüşmeler sonucunda Türkiye Sudan ekonomik iş birliği anlaşması imzalanacağını aktaran Metin, anlaşmanın iki tarafa da olumlu etkisi olacağını ve Sudanlılara üretimlerini Türkiye'ye ithal etmenin kapılarını açacağını belirtti.

Metin, Sudan'daki yatırım imkanlarını incelemek için ziyareti 40 Türk iş adamının bulunduğu bir heyetle gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 200 iş adamıyla birlikte Aralık 2017'de Sudan'ı ziyaret etmiş, üç gün süren temaslar kapsamında iki ülke arasında 21 anlaşma imzalanmıştı.

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek""Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"
Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolarFındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Metin sudan türkiye

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

İkinci el araç satışında yeni dönem!

İkinci el araç satışında yeni dönem!

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.