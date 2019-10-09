FİNANS

Türkiye ve Türkmenistan ilişkileri enerji projeleriyle güçlenecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 21:32 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Türkmenistan ile çeyrek asrı aşkın süredir siyasi irade ve kararlılıkla derinleştirdiğimiz çok taraflı iş birliğimiz önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam edecek" - "Ülkelerimiz arasındaki uyumu, dayanışmayı ve uzlaşmayı enerji projeleriyle daha da güçlü kılmaya kararlıyız" - "(Ticari ilişkilerde) Mevcut rakamlar potansiyelimizi asla yansıtmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bizler de her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkmenistan ile çeyrek asrı aşkın süredir siyasi irade ve kararlılıkla derinleştirdiğimiz çok taraflı iş birliğimiz önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam edecek." dedi.

Türkmenistan’ın 28’inci Ulusal Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Dönmez, Türkiye ve Türkmenistan'ın tarihsel ve kültürel açıdan birbirinden ayrı kabul edilemeyeceğini belirterek iki ülke arasında kültür, sanat, ekonomi ve enerji alanında iş birliğinin daha da güçleneceğini belirtti.

Dönmez, "Kardeş Türkmenistan’ın 28’inci Ulusal Bağımsızlık Günü'nü içtenlikle tebrik ediyorum. Bizler aynı kökler üzerinde büyüyen ulu bir çınarın dallarıyız. İki kardeş ülke olarak dünyaya örnek oluyoruz. Dilimiz, milletimiz, tarihimiz ve gönül dünyamız bir oldukça bu kardeşlik güçlenerek devam edecek. Türkmenistan bizim ata toprağımız. Bayraklarımızda hilalimiz, kalplerimizde muhabbet ve kardeşliğimiz her zamanki gibi baki olacaktır." diye konuştu.

Bölgede istikrarın devamı için birlikte çalışma, irade ve kararlılığın geçmişte olduğu gibi bugün de büyük önem arz ettiğini dile getiren Dönmez, "Biz köklerimizden aldığımız ilhamla yarının dünyasını şekillendirecek güce sahip ender milletleriz. Önemli olan bu gücün farkında olmak ve bu gücü her alanda yapacağımız iş birliğiyle hayata geçirmektir." ifadelerini kullandı.

-Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında üçlü diyalog

Dönmez, üç ülke arasında enerjide bilimsel, teknik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaştırılması konusunda mutabakat sağlandığını ifade ederek, "Nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan üçlü Enerji Bakanlığı toplantısında Türkmen mevkidaşım Sayın Abdrahmanov ve Azerbaycanlı mevkidaşım Sayın Perviz Şahbazov ile birlikte verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki uyumu, dayanışmayı ve uzlaşmayı enerji projeleriyle daha da güçlü kılmaya kararlıyız. Bölgedeki Türk devletlerinin güçlü dayanışması ve iş birliği, halklarımızın huzur ve refahına da katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde gerileyen ticari ilişkileri eski günlerine getirmek ve daha da geliştirmek için her iki tarafın da kararlı olduğunu belirten Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Mevcut rakamlar potansiyelimizi asla yansıtmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bizler de her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hazar Denizi'nin hukuki statüsü anlaşmasının imzalanmasıyla bölgesel sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Bu anlaşmanın, ortak projelerin gerçekleştirilmesine ve bölgesel refahın arttırılmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu sayede Türkmenistan'ın gerçek potansiyelini hayata geçirmesi kolaylaşacak. Türkmenistan tarafından yürütülmekte olan Afganistan, Pakistan ve Hindistan doğal gaz boru hattı TAPI ve TAP500 gibi bölgesel enerji projelerini Türkiye Cumhuriyeti olarak destekliyoruz. Bizler Türkmenistan'ın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Hayata geçirebileceklerimiz şimdiye kadar başardıklarımızın çok ötesindedir. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz."

Ayrıca Dönmez, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı konusunda "Bu harekatımızın zaferle sonuçlanmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Allah ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Bizler bölgemizde terör koridoru istemediğimizi defalarca dile getirdik. Bugün artık harekat zamanınıdır. Bugün artık zafer günüdür. Kahraman ordumuz, ecdadımızın gittiği her yerde huzur ve barışı tesis etmiştir. Bundan sonra da bu huzurun en büyük temsilcisi olacaktır." dedi.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştukEylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk
Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birdenBrandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Barış Pınarı Harekatı doğal gaz enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Fatih Dönmez Türkmenistan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Yüzde 44'ü tamamlandı! Türkiye'de ikinci olacak

Yüzde 44'ü tamamlandı! Türkiye'de ikinci olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.