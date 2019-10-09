Türkiye ve Türkmenistan ilişkileri enerji projeleriyle güçlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkmenistan ile çeyrek asrı aşkın süredir siyasi irade ve kararlılıkla derinleştirdiğimiz çok taraflı iş birliğimiz önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam edecek." dedi.

Türkmenistan’ın 28’inci Ulusal Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Dönmez, Türkiye ve Türkmenistan'ın tarihsel ve kültürel açıdan birbirinden ayrı kabul edilemeyeceğini belirterek iki ülke arasında kültür, sanat, ekonomi ve enerji alanında iş birliğinin daha da güçleneceğini belirtti.

Dönmez, "Kardeş Türkmenistan’ın 28’inci Ulusal Bağımsızlık Günü'nü içtenlikle tebrik ediyorum. Bizler aynı kökler üzerinde büyüyen ulu bir çınarın dallarıyız. İki kardeş ülke olarak dünyaya örnek oluyoruz. Dilimiz, milletimiz, tarihimiz ve gönül dünyamız bir oldukça bu kardeşlik güçlenerek devam edecek. Türkmenistan bizim ata toprağımız. Bayraklarımızda hilalimiz, kalplerimizde muhabbet ve kardeşliğimiz her zamanki gibi baki olacaktır." diye konuştu.

Bölgede istikrarın devamı için birlikte çalışma, irade ve kararlılığın geçmişte olduğu gibi bugün de büyük önem arz ettiğini dile getiren Dönmez, "Biz köklerimizden aldığımız ilhamla yarının dünyasını şekillendirecek güce sahip ender milletleriz. Önemli olan bu gücün farkında olmak ve bu gücü her alanda yapacağımız iş birliğiyle hayata geçirmektir." ifadelerini kullandı.