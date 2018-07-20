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Türkiye-Venezuela yakınlaşması ticarete yansıdı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Türkiye ile Venezuela arasında son dönemde artan ilişkiler iki ülkenin ticaret verilerine olumlu katkı sağladı - İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi 2013-2017 döneminde 803,6 milyon dolar iken, bu yıl sadece ilk 5 aydaki ticaretle söz konusu rakam aşıldı - DEİK Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora: - "Son bir yıl içinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkemize gerçekleştirdiği 3 önemli ziyaret, iki ülke arasındaki ticaret rakamlarına da olumlu yansıdı"

DİLARA ZENGİN - Türkiye ile Venezuela arasında son dönemde artan siyasi ve diplomatik yakınlık ekonomik ilişkileri de canlandırdı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yılın 5 ayında 892,4 milyon dolara ulaşarak, ülkelerin son 5 yılda elde ettiği 803,6 milyon dolarlık toplam ticaret hacmini geride bıraktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki yakın iş birliği ve dostluk, iki ülkenin siyasi ve diplomatik ilişkileriyle birlikte ticaretini de geliştiriyor.

AA muhabirinin Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ile Venezuela arasındaki dış ticaret hacmi yılın 5 aylık döneminde 892 milyon 399 bin 808 dolara ulaştı.

Türkiye'nin bu dönemde Venezuela'ya ihracatı 58 milyon 167 bin dolar olurken, bu ülkeden yapılan ithalat 834 milyon 232 bin 808 dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye'nin öne çıkan ihracat kalemleri, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar, kauçuk ve kauçuktan eşya, hububat, un, nişasta veya süt müstahzarlarıyla pastacılık ürünleri oldu.

Venezuela'dan ithal edilen ürünler ise kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherler, metal paralar, mineral yakıtlar ve yağlarla bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, mineral mumlar, demir ve çelik ürünleri olarak sıralandı.

Türkiye ile Venezuela arasında 2013-2017 dönemindeki toplam dış ticaret hacmi 803 milyon 575 bin 193 dolar olarak hesaplandı. Böylece, sadece yılın 5 ayında ulaşılan dış ticaret hacmi, iki ülke arasında son 5 yıldaki toplam dış ticaret hacmini geride bıraktı.

- Yüksek düzeyli ziyaretler ticaret rakamlarına yansıdı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora, AA muhabirine, Türkiye ile Venezuela arasındaki yakınlaşmayı değerlendirdi.

Bora, geçen yıl Türkiye'nin bu ülkeye ihracatının 2016 yılına göre yüzde 108,3 artış göstererek 37,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, Venezuela'dan ithalatın ise yüzde 78,6 artışla 116,5 milyon dolara ulaştığını söyledi. Bora, "Son bir yıl içinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkemize gerçekleştirdiği 3 önemli ziyaret, iki ülke arasındaki ticaret rakamlarına da olumlu yansıdı." dedi.

Venezuela'nın hemen her sektörde ithalat ihtiyacından dolayı Türkiye'nin ihracat avantajının olduğunu belirten Bora, ülkenin döviz sorununu çözmesi halinde gıda, otomotiv yan sanayi, makine teçhizat, inşaat malzemeleri, temizlik maddeleri, kimya ve ilaç sanayi ve tüketim mallarında ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu bildirdi.

Bora, Türkiye'nin ihracatının mevcut ürünlerde artırılması ve yeni ürünlerle çeşitlendirilmesinin önündeki temel sorunun ülkedeki döviz sıkıntısı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özel sektör kuruluşları dövize erişimde sıkıntılar yaşamakta, kamu kuruluşları da önceliği en temel zorunlu ürünlere vermektedir. Venezuela hükümeti, bu yılın başlarında piyasaya tanıttığı kripto para 'petro' ile ithalat yapılması konusunda ısrarcı bir politika izlemekle birlikte, söz konusu para birimi henüz piyasada işlem gören bir ödeme aracı konumunda değildir. Petro konusundaki riskler nedeniyle bu sistem göz ardı edildiğinde, dövize erişim ve ithalatın finansmanının çözümünde ilk akla gelebilecek yöntemlerden biri olan barter ticaretini geliştirmek için çeşitli mekanizmalar oluşturulmalıdır. İki ülke arasındaki üst düzey görüşmelerde, temel ürünlerde bu süreç başlatılmış olup, gerek bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekse çeşitlendirilerek artırılması konusunda kamu ve özel şirketlerle temaslar sürdürülmektedir. Barter ticaretinin şirket düzeyinde de işlemesi hedeflenmelidir."

- İlişkiler yükselişte

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ilk diplomatik ilişki kurduğu ülkeler arasında yer alan Venezuela ile ikili ilişkiler, coğrafi uzaklığa rağmen son dönemdeki yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretlerle yeni bir döneme girdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Ekim 2017'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında, ülkeyle Karma Ekonomik Komisyonun temelini oluşturacak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması, Güvenlik İşbirliği Anlaşması, Hava Ulaştırma Anlaşması, Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Turizm İşbirliği Programı ile Sivil Havacılık Alanında Mutabakat Zaptı imzalanmış, DEİK ile Türkiye-Venezuela İş Forumu yapılarak, Venezuela İhraç Ürünleri Sergisi düzenlenmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mayısta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, telekonferans yöntemiyle Maduro ile görüşmüş ve iki ülke arasında Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması imzalanmıştı. Erdoğan, görüşmede, yıl sonuna kadar 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu anlaşmanın en kısa sürede kapsamının daha da geliştirilmesini ve Serbest Ticaret Anlaşması'na dönüştürülmesini hedefliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Maduro, Ankara'daki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne de katılarak, Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Son olarak, Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, Türkiye ve Venezuela Merkez Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında bankanın altın işlemesini Türkiye'de yaptırmaya başladığını duyurmuştu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye ve Venezuela arasında 2013-2017 dönemi ve bu yılın ilk 5 ayına ilişkin dış ticaret verileri şöyle:

İhracat İthalat Dış ticaret hacmi 2013 75.826.584 193.595.168 269.421.752 2014 48.563.291 122.632.735 171.196.026 2015 18.681.486 106.969.541 125.651.027 2016 18.033.841 65.251.513 83.285.354 2017 37.483.498 116.537.536 154.021.034 2018 (5 ay) 58.167.000 834.232.808 892.399.808

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