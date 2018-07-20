Türkiye-Venezuela yakınlaşması ticarete yansıdı

DİLARA ZENGİN - Türkiye ile Venezuela arasında son dönemde artan siyasi ve diplomatik yakınlık ekonomik ilişkileri de canlandırdı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yılın 5 ayında 892,4 milyon dolara ulaşarak, ülkelerin son 5 yılda elde ettiği 803,6 milyon dolarlık toplam ticaret hacmini geride bıraktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki yakın iş birliği ve dostluk, iki ülkenin siyasi ve diplomatik ilişkileriyle birlikte ticaretini de geliştiriyor.

AA muhabirinin Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ile Venezuela arasındaki dış ticaret hacmi yılın 5 aylık döneminde 892 milyon 399 bin 808 dolara ulaştı.

Türkiye'nin bu dönemde Venezuela'ya ihracatı 58 milyon 167 bin dolar olurken, bu ülkeden yapılan ithalat 834 milyon 232 bin 808 dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye'nin öne çıkan ihracat kalemleri, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar, kauçuk ve kauçuktan eşya, hububat, un, nişasta veya süt müstahzarlarıyla pastacılık ürünleri oldu.