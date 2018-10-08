FİNANS

Türkiye-Vietnam İş ve Yatırım Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

DEİK Başkanı Nail Olpak: - "Türk iş çevrelerinin, Vietnam'daki halihazırda 700 milyon dolar seviyesinde olan yatırımlarını bir adım daha öteye götürme ve artırma fırsatını iyi değerlendireceklerine inanıyorum" - Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan: - "Vietnam-Türkiye iş hacmi 2017 sonu itibarıyla 2 milyar doları aşmış durumda. Türk yatırımları 708 milyon dolarlık yatırımla Vietnam'a yatırım yapan ülkeler arasında 26. sırada yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Vietnam’la ticari ilişkilerin gelişimini sürdürdüğünü belirterek, "Türk iş çevrelerinin, Vietnam’daki halihazırda 700 milyon dolar seviyesinde olan yatırımlarını bir adım daha öteye götürme ve artırma fırsatını iyi değerlendireceklerine inanıyorum." dedi.

Olpak, DEİK Türkiye-Vietnam İş ve Yatırım Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, filozof Konfüçyüs'ün "Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir" sözünü hatırlatarak, Vietnam’ın, çok acı günleri ve krizleri geride bırakıp adeta bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmayı başardığını söyledi.

Olpak, "Vietnam’ı öncelikle tebrik ediyor ve iş dünyası olarak, daha güzel günlerde hep birlikte olabilmeyi diliyorum. Bir iş dünyası temsilcisi ve iş insanı olarak, özellikle küresel ticaret savaşlarının çokça konuşulduğu günümüz dünyasında, Türkiye ve Vietnam ekonomilerinin, birlikte çalışarak ve iş birliği yaparak büyümeye ve yeni nesiller için istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğine inanıyorum. Her iki ülkenin ekonomik altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, sahip oldukları iç pazar ve ihracat imkanları, büyüyen ve çeşitlenen üretim sektörleri buna müsait." diye konuştu.

Türkiye ve Vietnam arasındaki ticaret hacmini yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Olpak, şunları kaydetti:

"Türk iş çevrelerinin, Vietnam’daki halihazırda 700 milyon dolar seviyesinde olan yatırımlarını bir adım daha öteye götürme ve artırma fırsatını iyi değerlendireceklerine inanıyorum.
Hepinizin bildiği üzere, özellikle inşaat ve müteahhitlik sektörü Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir role sahip. Şirketlerimiz, tüm dünyada çok sayıda büyük projelere imza attı ve halen birçok projeyi de yürütüyorlar. Eminim ki bu şirketlerimiz Vietnam’da da yeni projeler üstlenebilir ve başarıyla anahtar teslim büyük hacimli işlere imza atabilirler. Bu nedenle bu forum, özellikle inşaat ve müteahhitlik alanında, kamu-özel sektör iş birliği projelerinin Vietnam’da nasıl hayata geçirilebileceği konusunda fikir teatisinde bulunmak için güzel bir fırsat..."

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- "Karşılıklı ticaretimizi geliştirmek için çalışıyoruz"

Nail Olpak, uluslararası ticaretin barışçıl gücüne inanan bir iş insanı olarak, ticari diplomasinin etkinliğine de inandığını ifade ederek, DEİK'in her zaman ticari diplomasiyi savunduğunu söyledi.

Uluslararası ticaret ve yatırımların da tıpkı edebiyat, sanat, spor ya da akademi gibi ülkeler arasındaki etkileşimi artıran sivil diplomasi unsurları olduğunu belirten Olpak, Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası ile karşılıklı ticareti ve ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Olpak, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ikincisinin, bu yıl 10-11 Ekim'de İstanbul’da düzenleneceğini de bildirdi.

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- “Türk şirketlerinin Vietnam’a yatırımlarını dört gözle bekliyoruz”

Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan da Vietnam’ın siyasi istikrarının uluslararası yatırımcılar tarafından ilgi gördüğünü, ülkenin küresel ticarete entegre çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, yakında AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Ngan, Vietnam ekonomisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"GSYH’mizi 2020 yılına kadar 320-350 milyar dolar arasında tutmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve istikrarlı kalkınmayı ön planda tutmayı planlıyoruz. 2018 yılı itibarıyla Vietnam’a yapılan yabancı yatırım 333 milyar dolara ulaşmış durumda. Bunun 180 milyar dolardan fazlası sanayi, gayrimenkul ve turizm gibi doğrudan ekonomiye yatırılmış durumda. Vietnam-Türkiye iş hacmi 2017 sonu itibarıyla 2 milyar doları aşmış durumda. Türk yatırımları 708 milyon dolarlık yatırımla Vietnam’a yatırım yapan ülkeler arasında 26. sırada yer alıyor. Bunu artırmak mümkün."

Türkiye’nin dünyada dinamik bir yatırımcı olduğunu vurgulayan Ngan, Vietnam’ın Türk şirketlerinin ülkeye yatırım yapması için en uygun koşulları oluşturduğunu söyledi. Ngan, "Türk şirketlerinin Vietnam’a yatırımlarını dört gözle bekliyoruz." dedi.

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- “Ticaret hacmi 2 milyar dolara çıktı”

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Dang Hoang An ise iki ülke arasında son yıllarda yürütülen başarılı diplomatik çalışmaların ticarete de olumlu yansıdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Vietnam ve Türkiye arasında ticaret hacmi, 2008-2017 yıllarında 400 milyon dolardan 2 milyar dolara çıktı. Vietnam’ın Türkiye’ye cep telefonları, deri ayakkabılar ve tekstil ürünleri ihraç ettiğini görüyoruz. Türkiye de Vietnam’a daha çok kimya ürünleri ihraç ediyor. İki ülke arasındaki yatırımlar da iyi gidiyor ama potansiyelimiz daha yüksek."

Türkiye ve Vietnam’ın, üçüncü ülkelere ticari atılım yapabileceğini belirten An, Türkiye’nin küresel ticaret yollarının kalbinde yer aldığını, Vietnam’ın da bu konumdan faydalanabileceğini söyledi.

Forumda daha sonra DEİK Başkanı Nail Olpak, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan, Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Dang Hoang An, Vietnam Ulusal Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Nguyen Vab Giau, DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Başkanı Ali Tezölmez’in katılımları ile VPMilk ve Egerest Enerji Danışmalık, Mühendislik Hizmetleri AŞ ve Military Bank Security ile Global Investment Holding arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

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DEİK Nail Olpak Türkiye – Vietnam İş ve Yatırım Forumu

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