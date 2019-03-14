FİNANS

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: - "Ekonomik açıdan sıçrama şansını yapay zeka üreten, veriden değer çıkarmayı başaran şirketler, ülkeler yapacak" - "Yapay zeka bahar mevsimini yaşıyor" - Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel: - "Dünyanın değerli ve büyük şirketleri dijital dünyanın şirketleri"

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Ekonomik açıdan sıçrama şansını yapay zeka üreten, veriden değer çıkarmayı başaran şirketler, ülkeler yapacak." dedi.

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi (TRAI Zirve'19) Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda Uniq İstanbul'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Yücel, "Yapay zeka bahar mevsimini yaşıyor. Herkes yapay zekayla ilgili birşeyler yapmak istiyor. Şirketler, okullar ve devletler 3 aşağı 5 yukarı bu işin önemini kavradı. Yapay zekaya yatırım yapmalıyız ve yapay zeka çok önemli diyoruz." açıklamasında bulundu.

Artık temennileri bırakıp icraata geçilmesi gerektiğinin altını çizen Yücel, "Çünkü gelecekte ekonomik açıdan sıçrama şansını yapay zeka üreten, veriden değer çıkarmayı başaran şirketler, ülkeler yapacak." ifadelerini kullandı.

Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her devlet kalkınma planı gibi ulusal zeka stratejileri geliştirmeli ve bir bütçesi olmalı belki bu bütçe belirli bir bakanlığa bağlanmalı. Hem yapay zekayı üretecek insan kaynağına yatırım yapılmalı hem de yapay zeka ile alakalı projeler fonlanıp destek verilmeli. Devletler gibi şirketlerin de eğitim kurumlarınında benzer plan ve programları olması elzem. Biz eğitim grubuyuz. Yaklaşık 150 bin öğrencimiz var. Belki bu alanda Microsoft ile yarışamıyoruz ama bizim de yaptığımız proje ve yatırımlar var. Eğitim sektörü endüstrinin biraz gerisinde geliyor. Aslında bu iş tam tersi olmalı eğitim endüstrinin önüne geçmeli. Bu nedenle okulların ve üniversitelerin artık yapısının değişmesi şart. Yapay zekayı eğitim kurumları üretmeli, endüstri teknolojiyi üniversitelerden ithal etmeli."

Yücel, üniversite ve sanayi iş birliğininin atlanılmaması gerektiğini, endüstri ve üniversite iş birliği ile Ar-Ge çalışmalarınında aynı şekilde hız kesmeden devam etmesi gerektiğini bunun ve için çalıştıklarını belirtti.

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç da dünyanın en büyük perakende şirketi olan Walmart'ın bir duyuru yaptığını, Dallas'ta Ar-Ge ve inovasyon merkezi kuracağını söyledi.

Walmart'ın Ar-Ge inovasyon merkezinde kendi mühendislerinin yanında Microsoft mühendislerinin olacağını ve onlarla beraber IP ve know-how geliştireceğini kaydeden Yantaç, "Biz bu ekibiz. Biz müşterilerimizle beraber Ar-Ge yapıyoruz." diye konuştu. Yantaç, "Microsoft'da iki taraf var. Bir sektörel know-how'ı olan ekip, ben bu ekibi temsil ediyorum. Bir de teknik ağırlıklı bir ekibimiz var." dedi.

- "Dünyanın değerli ve büyük şirketleri dijital dünyanın şirketleri"

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel ise şunları kaydetti:

"Geleneksel sigortacılık başka bir yöne evrildiğinde artık bunu geleneksel yönde yapamayacak duruma geleceğiz. Şu an düşündüğümüz şeyleri yapay zekayı, dijitalleşmeyi gelecekteki farklı bir sigortacılık olarak düşünürseniz bir anlam kazanmaya başlıyor. Dijital dünyada platform ekonomisi oluşuyor ve bunu kullananların platform ekonomisine bir şekilde entegre olması lazım ki bunun faydasını görsün. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza bir platform chat rahatlığında hizmet sunmak istiyoruz. Ancak buraya geldiğimiz zaman gelecek bizim için önem kazanıyor. Dünyanın değerli ve büyük şirketleri dijital dünyanın şirketleri mesela Amazon, Apple, Facebook aralarında bir banka bile kalmamış durumda. Sigortacılıkta geleneksel bir iş. Gelecekte belli bir yerde olabilmeniz için bizim artık kendimizi bu platform ekonomisine döndürmemiz gerekiyor."

Etkinlikte TRAI Start-up Demo Night ismiyle Türkiye'de ilk kez yapay zeka odaklı bir start-up buluşması da gerçekleştirildi.

Google, Microsoft, Doğuş Teknoloji, Etiya, HewletPackard Enterprise, Oredata, Sor'un gibi dünya ve Türkiye'de önemli başarılara imza atan teknoloji firmaları da etkinliğe destek ve katılım sağladı.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”
PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracakPTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç Türkiye Yapay Zeka Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Herkesi ilgilendiriyor! Tarifeniz zamlanabilir

Herkesi ilgilendiriyor! Tarifeniz zamlanabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.64 oldu (2)

MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.64 oldu (2)

“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.