Türkiye Yapay Zeka Zirvesi

"Her devlet kalkınma planı gibi ulusal zeka stratejileri geliştirmeli ve bir bütçesi olmalı belki bu bütçe belirli bir bakanlığa bağlanmalı. Hem yapay zekayı üretecek insan kaynağına yatırım yapılmalı hem de yapay zeka ile alakalı projeler fonlanıp destek verilmeli. Devletler gibi şirketlerin de eğitim kurumlarınında benzer plan ve programları olması elzem. Biz eğitim grubuyuz. Yaklaşık 150 bin öğrencimiz var. Belki bu alanda Microsoft ile yarışamıyoruz ama bizim de yaptığımız proje ve yatırımlar var. Eğitim sektörü endüstrinin biraz gerisinde geliyor. Aslında bu iş tam tersi olmalı eğitim endüstrinin önüne geçmeli. Bu nedenle okulların ve üniversitelerin artık yapısının değişmesi şart. Yapay zekayı eğitim kurumları üretmeli, endüstri teknolojiyi üniversitelerden ithal etmeli."

Etkinlikte konuşan Yücel, "Yapay zeka bahar mevsimini yaşıyor. Herkes yapay zekayla ilgili birşeyler yapmak istiyor. Şirketler, okullar ve devletler 3 aşağı 5 yukarı bu işin önemini kavradı. Yapay zekaya yatırım yapmalıyız ve yapay zeka çok önemli diyoruz." açıklamasında bulundu.

Yücel, üniversite ve sanayi iş birliğininin atlanılmaması gerektiğini, endüstri ve üniversite iş birliği ile Ar-Ge çalışmalarınında aynı şekilde hız kesmeden devam etmesi gerektiğini bunun ve için çalıştıklarını belirtti.

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç da dünyanın en büyük perakende şirketi olan Walmart'ın bir duyuru yaptığını, Dallas'ta Ar-Ge ve inovasyon merkezi kuracağını söyledi.

Walmart'ın Ar-Ge inovasyon merkezinde kendi mühendislerinin yanında Microsoft mühendislerinin olacağını ve onlarla beraber IP ve know-how geliştireceğini kaydeden Yantaç, "Biz bu ekibiz. Biz müşterilerimizle beraber Ar-Ge yapıyoruz." diye konuştu. Yantaç, "Microsoft'da iki taraf var. Bir sektörel know-how'ı olan ekip, ben bu ekibi temsil ediyorum. Bir de teknik ağırlıklı bir ekibimiz var." dedi.

- "Dünyanın değerli ve büyük şirketleri dijital dünyanın şirketleri"

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel ise şunları kaydetti:

"Geleneksel sigortacılık başka bir yöne evrildiğinde artık bunu geleneksel yönde yapamayacak duruma geleceğiz. Şu an düşündüğümüz şeyleri yapay zekayı, dijitalleşmeyi gelecekteki farklı bir sigortacılık olarak düşünürseniz bir anlam kazanmaya başlıyor. Dijital dünyada platform ekonomisi oluşuyor ve bunu kullananların platform ekonomisine bir şekilde entegre olması lazım ki bunun faydasını görsün. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza bir platform chat rahatlığında hizmet sunmak istiyoruz. Ancak buraya geldiğimiz zaman gelecek bizim için önem kazanıyor. Dünyanın değerli ve büyük şirketleri dijital dünyanın şirketleri mesela Amazon, Apple, Facebook aralarında bir banka bile kalmamış durumda. Sigortacılıkta geleneksel bir iş. Gelecekte belli bir yerde olabilmeniz için bizim artık kendimizi bu platform ekonomisine döndürmemiz gerekiyor."

Etkinlikte TRAI Start-up Demo Night ismiyle Türkiye'de ilk kez yapay zeka odaklı bir start-up buluşması da gerçekleştirildi.

Google, Microsoft, Doğuş Teknoloji, Etiya, HewletPackard Enterprise, Oredata, Sor'un gibi dünya ve Türkiye'de önemli başarılara imza atan teknoloji firmaları da etkinliğe destek ve katılım sağladı.

