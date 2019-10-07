Türkiye Yavuz sondajıyla Rum yönetiminin hesaplarını bozdu

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Emete Gözügüzelli, Yavuz sondaj gemisinin Güzelyurt-1 isimli yeni sondaj kuyusunun Türkiye’nin doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyen tutumunun devamı için önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin sergilediği bu milli refleks, blöf yapılmadığının ve bundan sonraki süreçte tüm tarafların akıllı olması gerektiğini gösteren net bir tavırdır. Türkiye bu hareketiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) hesaplarını bozmuştur.” dedi.

Gözügüzelli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yavuz gemisinin çalışma yapacağı noktanın, geçmişte GKRY tarafından tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edildiğini, geçen ay itibarıyla da İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin sondajına açtığı sözde 7’inci blokta olduğunu kaydetti.

Söz konusu blokun kuzeybatı kısmının, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı ve egemenlik bölgesi içinde yer aldığını ifade eden Gözügüzelli, seçilen nokta sayesinde Yavuz gemisinin hem sondaj yapacağını hem de kendisine eşlik eden askeri unsurlarla birlikte, Türkiye’nin deniz yetki alanlarına olası tecavüz girişimlerini engelleyeceğini dile getirdi.