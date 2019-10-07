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Türkiye Yavuz sondajıyla Rum yönetiminin hesaplarını bozdu

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emete Gözügüzelli: - “(Yavuz gemisinin yeni sondaj noktası) Türkiye’nin sergilediği bu milli refleks, blöf yapılmadığının ve bundan sonraki süreçte tüm tarafların akıllı olması gerektiğini gösteren net bir tavırdır. Türkiye bu hareketiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin hesaplarını bozmuştur” - “Türkiye’nin söz konusu bölgede kayda değer bir keşif yapma ihtimali yüksektir. Ancak Türkiye’nin girişimleri gaz ya da petrol keşfi anlamında arzu edilen bir sonuç getirmese bile, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede egemenlik hakları vardır. Bu egemenlik hakları sadece denizin dibindeki hidrokarbon kaynakları değildir. Bu nedenle Türkiye’nin girişimleri aynı zamanda o bölgedeki deniz yetki alanlarının korunmasına dairdir”

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Emete Gözügüzelli, Yavuz sondaj gemisinin Güzelyurt-1 isimli yeni sondaj kuyusunun Türkiye’nin doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyen tutumunun devamı için önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin sergilediği bu milli refleks, blöf yapılmadığının ve bundan sonraki süreçte tüm tarafların akıllı olması gerektiğini gösteren net bir tavırdır. Türkiye bu hareketiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) hesaplarını bozmuştur.” dedi.

Gözügüzelli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yavuz gemisinin çalışma yapacağı noktanın, geçmişte GKRY tarafından tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edildiğini, geçen ay itibarıyla da İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin sondajına açtığı sözde 7’inci blokta olduğunu kaydetti.

Söz konusu blokun kuzeybatı kısmının, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı ve egemenlik bölgesi içinde yer aldığını ifade eden Gözügüzelli, seçilen nokta sayesinde Yavuz gemisinin hem sondaj yapacağını hem de kendisine eşlik eden askeri unsurlarla birlikte, Türkiye’nin deniz yetki alanlarına olası tecavüz girişimlerini engelleyeceğini dile getirdi.

Gözügüzelli, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğunu bir çok defa duyurduğunu belirterek, “Türkiye’nin sergilediği bu milli refleks, blöf yapılmadığının ve bundan sonraki süreçte tüm tarafların akıllı olması gerektiğini gösteren net bir tavırdır. Türkiye bu hareketiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin hesaplarını bozmuştur.” şeklinde konuştu.

Yavuz sondaj gemisinin çalışmaya başladığı bölgenin yakınlarında geçmişte yapılan küçük çaplı keşifler ve yine Total ve Eni gibi şirketlerin bölgeye ilgisi göz önünde bulundurulduğunda hidrokarbon keşfi ihtimalinin daha yüksek olabileceğini aktaran Gözügüzelli, şöyle konuştu:

“Ancak Türkiye’nin girişimleri gaz ya da petrol keşfi anlamında arzu edilen bir sonuç getirmese bile, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede egemenlik hakları vardır. Bu egemenlik hakları sadece denizin dibindeki hidrokarbon kaynakları değildir bu nedenle Türkiye’nin girişimleri aynı zamanda o bölgedeki deniz yetki alanlarının korunmasına dairdir.”

- Sondaj bugün başlayacak

Yavuz sondaj gemisinin yeni çalışma noktasına yola çıkmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Twitter'da yaptığı açıklamada, yeni sondaj çalışmasına bugün başlanacağını belirtti.

Erciyes, sondajın Türkiye'nin BM'ye kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na 2012'de verdiği Resmi Gazete'de de yayımlanan ruhsat sahalarında yapılacağı bilgisini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirmişti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, 5 Ekim'de Atina'yı ziyareti sırasında Türkiye'nin doğu Akdeniz'de yaptığı aramaların yasal olmadığı ve aramaların kabul edilemez olduğu iddiasında bulunarak, "Yasal faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak için diplomatik adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-H Doğu Akdeniz enerji GKRY

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