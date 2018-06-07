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"Türkiye yeni bir yol ayrımına giriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "24 Haziran'dan sonra esas itibarıyla Türkiye yeni bir yol ayrımına giriyor" - "2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracatımız 69,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek geride bıraktığımız yılların aynı dönemine göre tarihi rekor kırdı"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'dan sonra esas itibarıyla Türkiye yeni bir yol ayrımına giriyor." dedi.

Tüfenkci, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkenin önemli bir sürece girdiğini belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin sürekli büyüdüğüne dikkati çeken Tüfenkci, bunun oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, büyümeyi devam ettirdikleri takdirde 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmelerinde hiçbir engelin bulunmadığına işaret ederek, "AK Parti iktidarları boyunca Türkiye her alanda 3,5 kat büyüdü. Milli hasıla oranına baktığımızda 9 kat büyüdüğünü görüyoruz. İstihdamda da özellikle son 10 yılda, 6,8 milyonluk bir istihdam sağladık. Biz her yılda 1 milyondan fazla insanımıza iş, aş yeni istihdam bulmak zorundayız. Onun için ekonomik istikrar ve güven çok çok önemli." diye konuştu.

Bülent Tüfenkci, 2002 yılı sonunda 36,1 milyar dolar olan ihracatın 2017 yıl sonu itibariyle 4 kat fazla değere ulaşarak 143,8 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'de 100 milyar doların altında olan dış ticaret hacmimiz 2017’de 391 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracatımız 69,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek geride bıraktığımız yılların aynı dönemine göre tarihi rekor kırdı. 2018 yılının ilk 5 ayında ithalatımız ise 104,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 173,9 milyar dolara ulaştı."

- "Tedbir ve teşviklerle büyüme artacak"

AK Parti iktidarlarının görevde olduğu süre boyunca birçok yol ve tünel yaptığını vurgulayan Tüfenkci, bunların kolay işler olmadığını anlattı.

Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"24 Haziran'dan sonra esas itibarıyla Türkiye yeni bir yol ayrımına giriyor. İnşa hamlesine başlıyor. Özellikle hantallığı giderme adına Türkiye'yi daha iyi, yetkin yönetebilmek adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. Bakanlıkların sayısı azaldı ve bir takım işlevsiz kurumların birleştirilmesi, kapatılması yeniden yapılandırılması gündemde. Yeni yapı içerisinde hem basın yayın hem diğer müdürlüklerimiz için bu adımların atılacağını söyleyebiliriz."

Toplantıya Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Diyarbakır İl Müdür Fikret Dişlioğlu ile Malatya ve Elazığ'da görev yapan gazeteciler katıldı.

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"Yerel Medya Buluşmaları" Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya

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