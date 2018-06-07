Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'dan sonra esas itibarıyla Türkiye yeni bir yol ayrımına giriyor." dedi.

Tüfenkci, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkenin önemli bir sürece girdiğini belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin sürekli büyüdüğüne dikkati çeken Tüfenkci, bunun oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, büyümeyi devam ettirdikleri takdirde 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmelerinde hiçbir engelin bulunmadığına işaret ederek, "AK Parti iktidarları boyunca Türkiye her alanda 3,5 kat büyüdü. Milli hasıla oranına baktığımızda 9 kat büyüdüğünü görüyoruz. İstihdamda da özellikle son 10 yılda, 6,8 milyonluk bir istihdam sağladık. Biz her yılda 1 milyondan fazla insanımıza iş, aş yeni istihdam bulmak zorundayız. Onun için ekonomik istikrar ve güven çok çok önemli." diye konuştu.

Bülent Tüfenkci, 2002 yılı sonunda 36,1 milyar dolar olan ihracatın 2017 yıl sonu itibariyle 4 kat fazla değere ulaşarak 143,8 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: