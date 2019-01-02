FİNANS

Türkiye yeni yılı BiP'te kutladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

31 Aralık gecesi ve yeni yılın ilk gününde, BiP üzerinden 1 milyon 776 bin görüntülü ve sesli arama yapıldı - Turkcell'liler yılbaşı ve yeni yılın ilk günü boyunca 712,5 milyon dakika konuştu - BiP’ten görüntülü ve sesli 9,76 milyon dakika arama yapıldı, gönderilen mesaj sayısı ise 290 milyona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’liler, 31 Aralık gecesi ve yılın ilk günü 1 Ocak'ta, BiP üzerinden ise 1 milyon 776 bin görüntülü ve sesli arama gerçekleştirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni yıla sevdikleriyle girmek isteyen Turkcell’liler, en yoğun konuşma ve mesajlaşma dönemlerinden birini yaşadı. 31 Aralık 2018-1 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan 48 saatlik sürede, Turkcell’liler yakınlarıyla toplam 712,5 milyon dakika konuştu. En çok konuşma yapılan gün 401,2 milyon dakika ile 31 Aralık oldu.

En çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya oldu. İstanbul 126 bin 489 dakika konuşurken, Ankara 41 bin 790, İzmir 31 bin 135 ve Antalya 20 bin 105 dakikalık arama gerçekleştirdi. Bu illeri 19 bin 317 dakika ile Bursa, 17 bin 372 dakika ile Mersin, 17 bin 282 dakika ile Adana, 17 bin 34 dakika ile Diyarbakır, 16 bin 439 dakika ile Gaziantep ve 12 bin 507 dakika ile Konya takip etti.

Turkcell'lier yurt dışıyla da 1 milyon 318 bin 591 dakika konuştu. Türkiye'den en çok Almanya, KKTC, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkmenistan arandı. Yurt dışından en çok Türkiye'yi arayan ülkeler ise KKTC, Suudi Arabistan, Almanya, Yunanistan ve Fransa olarak sıralandı.

- BiP’ten grup görüntülü kutlama keyfi

Konuşma ve data trafiğinin en yoğun olduğu dönemlerden olan yılbaşı gecesinde, BiP’te de kullanım rekoru kırıldı. İlk defa 1,5 yıl önce BiP tarafından hayata geçirilen grup görüntülü görüşme ile Türkiye uzaktaki sevdikleriyle bir arada yılbaşı kutladı. BiP üzerinden 1 milyon 776 bin adet görüntülü ve sesli arama gerçekleştirildi. BiP'ten 2 günlük arama süresi 9,76 milyon dakikaya ulaştı. BiP üzerinden gönderilen yeni yıl kutlama mesaj sayısı, 2 gün içinde 290 milyon adedi aştı.

- Mobil internette İstanbul yine birinci

Turkcell'liler 2 gün boyunca tam 9 milyon 49 bin GB (8 bin 837 TB) data kullandı. Data trafiğinde başı çeken iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Diyarbakır oldu.

10 il sıralamasına bu yıl Diyarbakır'ın da dahil olduğu gözlendi. İstanbul'da 2 milyon 200 bin GB, Ankara’da 573 bin GB ve İzmir'de 444 bin 888 GB data kullanıldı. Bu şehirleri, 307 bin 574 GB ile Bursa, 296 bin 300 GB ile Antalya, 270 bin 480 GB ile Kocaeli, 238 bin 558 GB ile Gaziantep, 229 bin 915 GB ile Hatay, 229 bin 172 GB ile Mersin ve 222 bin 315 GB ile Diyarbakır izledi. Öte yandan telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebilen uygulama UpCall üzerinden 1,5 milyon numaranın bilgisi görüntülendi. Böylece geçen yıla göre UpCall kullanımı ikiye katlanmış oldu.

Bugüne kadar sadece Turkcell’li abonelerin kullanabildiği UpCall, 1 Ocak itibarıyla tüm kullanıcılara hizmet vermeye başladı.

- Yılbaşı gecesine fizy eşlik etti

Türkiye’nin en sevilen ve en çok dinlenen müzik platformu fizy, 2018’e veda ederken, keyifli şarkılarla kullanıcılara eşlik etti. Yılbaşı gecesi fizy'den 23 milyon 164 bin dakika müzik dinlendi. Yeni yılın ilk günü ise dinlenen müzik süresi 21 milyon 437 bin dakika oldu. En çok "2018 Top Yerli" ve "Yeni Yıl Partisi 2018" adlı listeler ilgi gördü. Rekor para ödülüyle yılbaşı gecesine damga vuran mobil canlı bilgi yarışması Hadi'de ise 1,2 milyon kişi yarıştı.

Türkiye’nin dijital yayın platformu Dergilik'i yılbaşında 200 bin kişi kullandı. 2 günlük sürede platformdan 68 bin gazete olmak üzere 275 bin yayın indirildi.

- Yaani'den 4 milyon arama

31 Aralık-1 Ocak'ta Türkiye'nin arama motoru Yaani'den 4 milyon arama yapıldı. Yaani’nin geleceğe daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için başlattığı, her 100 kullanımda 1 ağaç fidanı dikme projesi "Yaani Aradığın Ağaç Olsun", 31 Aralık’ta en çok araştırılan konu oldu. Yılbaşında ayrıca en çok yeni yıl kutlama içerikleri arandı.

Öte yandan bulut depolama servisi lifebox ile 31 Aralık-1 Ocak günlerinde kullanıcılar 18 milyon fotoğraf ve 1 milyon videoyu yedekledi.

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