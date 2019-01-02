Türkiye yeni yılı BiP'te kutladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’liler, 31 Aralık gecesi ve yılın ilk günü 1 Ocak'ta, BiP üzerinden ise 1 milyon 776 bin görüntülü ve sesli arama gerçekleştirdi. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni yıla sevdikleriyle girmek isteyen Turkcell’liler, en yoğun konuşma ve mesajlaşma dönemlerinden birini yaşadı. 31 Aralık 2018-1 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan 48 saatlik sürede, Turkcell’liler yakınlarıyla toplam 712,5 milyon dakika konuştu. En çok konuşma yapılan gün 401,2 milyon dakika ile 31 Aralık oldu. En çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya oldu. İstanbul 126 bin 489 dakika konuşurken, Ankara 41 bin 790, İzmir 31 bin 135 ve Antalya 20 bin 105 dakikalık arama gerçekleştirdi. Bu illeri 19 bin 317 dakika ile Bursa, 17 bin 372 dakika ile Mersin, 17 bin 282 dakika ile Adana, 17 bin 34 dakika ile Diyarbakır, 16 bin 439 dakika ile Gaziantep ve 12 bin 507 dakika ile Konya takip etti. Turkcell'lier yurt dışıyla da 1 milyon 318 bin 591 dakika konuştu. Türkiye'den en çok Almanya, KKTC, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkmenistan arandı. Yurt dışından en çok Türkiye'yi arayan ülkeler ise KKTC, Suudi Arabistan, Almanya, Yunanistan ve Fransa olarak sıralandı.

- BiP’ten grup görüntülü kutlama keyfi Konuşma ve data trafiğinin en yoğun olduğu dönemlerden olan yılbaşı gecesinde, BiP’te de kullanım rekoru kırıldı. İlk defa 1,5 yıl önce BiP tarafından hayata geçirilen grup görüntülü görüşme ile Türkiye uzaktaki sevdikleriyle bir arada yılbaşı kutladı. BiP üzerinden 1 milyon 776 bin adet görüntülü ve sesli arama gerçekleştirildi. BiP'ten 2 günlük arama süresi 9,76 milyon dakikaya ulaştı. BiP üzerinden gönderilen yeni yıl kutlama mesaj sayısı, 2 gün içinde 290 milyon adedi aştı. - Mobil internette İstanbul yine birinci Turkcell'liler 2 gün boyunca tam 9 milyon 49 bin GB (8 bin 837 TB) data kullandı. Data trafiğinde başı çeken iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Diyarbakır oldu. 10 il sıralamasına bu yıl Diyarbakır'ın da dahil olduğu gözlendi. İstanbul'da 2 milyon 200 bin GB, Ankara’da 573 bin GB ve İzmir'de 444 bin 888 GB data kullanıldı. Bu şehirleri, 307 bin 574 GB ile Bursa, 296 bin 300 GB ile Antalya, 270 bin 480 GB ile Kocaeli, 238 bin 558 GB ile Gaziantep, 229 bin 915 GB ile Hatay, 229 bin 172 GB ile Mersin ve 222 bin 315 GB ile Diyarbakır izledi. Öte yandan telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebilen uygulama UpCall üzerinden 1,5 milyon numaranın bilgisi görüntülendi. Böylece geçen yıla göre UpCall kullanımı ikiye katlanmış oldu.