Özcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi gerektiğini, ülkede üretimin yeniden canlanması, tarımla inşaat sektörünün bir an önce kendine gelmesini ifade ettiğini aktararak, "En son Merkez Bankası yönetiminde değişikliğe gidildi. Hemen ardından önemli değişiklik yapıldı, aslında Türkiye'nin kırılma noktası diye adlandırdığımız dönemde Cumhurbaşkanımız, Merkez Bankası ile yaptığı toplantı neticesinde ortaya çok net bir karar çıktı. Merkez Bankası Başkanlığı ve yönetimi faizde ciddi anlamda indirime gitti." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin 2018'de dış odaklı manipülasyonla karşı karşıya geldiğini hatırlatan Özcan, bu durumun dövizde artışa neden olduğunu belirtti.

- "İhracat rakamları artacak"

Özcan, yapılan manipülasyonların ardından ülkede kötü gidişat olacağına dair söylemlerin arttığına dikkati çekerek, faiz indiriminin buna en net cevap olduğunu bildirdi.

Bu tür söylemlerin ülke içerisinde de olumsuz hava oluşturduğunu belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ekip arkadaşlarıyla Türkiye'nin (ekonomik) sıçrama atağına geçeceğinin en önemli göstergesi olarak faiz indiriminde alınan sert kararla göstermiş oldu. Herkese yeniden bir umut geldi. Şimdi Türkiye yeniden bir şahlanma dönemine geçecek, üretim kapasitesini, ihracat rakamlarını arttıracak. Faiz indirimi Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu, almış olduğu karalarla yeniden bölgenin en önemli aktörü olacağının en önemli ekonomideki göstergesi. Bunu birkaç ay sonra da bu faiz indirimiyle gösterecektir."

- "Faizde yeni bir indirim bekliyoruz"

Özcan, faiz indiriminin piyasalar açısından çok önemli olduğunu ve bunun olumlu yansıyacağını ifade etti.

Mevcut faiz indirimini yeterli görmediklerini ve faizde düşüşün devam etmesi gerektiğini anlatan Özcan, "Faizdeki düşüş devam ederse, dövizde stabil piyasa oluşursa üretim ve ihracat açısından çok daha sağlıklı olur. Önümüzdeki günlerde faizde yeni bir indirim bekliyoruz. Faiz indirimiyle üretimin ve ihracatın daha iyi noktalara geleceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.