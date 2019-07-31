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"Türkiye yeniden bir şahlanma dönemine geçecek"

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "(TCMB'nin faiz indirimi kararı) Herkese yeniden bir umut geldi. Şimdi Türkiye yeniden bir şahlanma dönemine geçecek, üretim kapasitesini, ihracat rakamlarını artıracak" - "Faizdeki düşüş devam ederse, dövizde stabil piyasa oluşursa üretim ve ihracat açısından çok daha sağlıklı olur. Önümüzdeki günlerde faizde yeni bir indirim bekliyoruz" - Malatya 2. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Boyraz: - "Dolar düşüşe geçti, faizde de düşüş devam ederse hem istihdam hem de yatırım artacak"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararına ilişkin, "Herkese yeniden bir umut geldi. Şimdi Türkiye yeniden bir şahlanma dönemine geçecek, üretim kapasitesini, ihracat rakamlarını artıracak." dedi.

Özcan, AA muhabirine, TCMB Para Politikası Kurulunun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2018'de dış odaklı manipülasyonla karşı karşıya geldiğini hatırlatan Özcan, bu durumun dövizde artışa neden olduğunu belirtti.

Dış odaklı manipülasyonun ekonomiyi olumsuz etkilediğini aktaran Özcan, faizlerin yükselmesi ve maliyetlerin artmasıyla üretimde ciddi sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Özcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi gerektiğini, ülkede üretimin yeniden canlanması, tarımla inşaat sektörünün bir an önce kendine gelmesini ifade ettiğini aktararak, "En son Merkez Bankası yönetiminde değişikliğe gidildi. Hemen ardından önemli değişiklik yapıldı, aslında Türkiye'nin kırılma noktası diye adlandırdığımız dönemde Cumhurbaşkanımız, Merkez Bankası ile yaptığı toplantı neticesinde ortaya çok net bir karar çıktı. Merkez Bankası Başkanlığı ve yönetimi faizde ciddi anlamda indirime gitti." diye konuştu.

- "İhracat rakamları artacak"

Özcan, yapılan manipülasyonların ardından ülkede kötü gidişat olacağına dair söylemlerin arttığına dikkati çekerek, faiz indiriminin buna en net cevap olduğunu bildirdi.

Bu tür söylemlerin ülke içerisinde de olumsuz hava oluşturduğunu belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ekip arkadaşlarıyla Türkiye'nin (ekonomik) sıçrama atağına geçeceğinin en önemli göstergesi olarak faiz indiriminde alınan sert kararla göstermiş oldu. Herkese yeniden bir umut geldi. Şimdi Türkiye yeniden bir şahlanma dönemine geçecek, üretim kapasitesini, ihracat rakamlarını arttıracak. Faiz indirimi Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu, almış olduğu karalarla yeniden bölgenin en önemli aktörü olacağının en önemli ekonomideki göstergesi. Bunu birkaç ay sonra da bu faiz indirimiyle gösterecektir."

- "Faizde yeni bir indirim bekliyoruz"

Özcan, faiz indiriminin piyasalar açısından çok önemli olduğunu ve bunun olumlu yansıyacağını ifade etti.

Mevcut faiz indirimini yeterli görmediklerini ve faizde düşüşün devam etmesi gerektiğini anlatan Özcan, "Faizdeki düşüş devam ederse, dövizde stabil piyasa oluşursa üretim ve ihracat açısından çok daha sağlıklı olur. Önümüzdeki günlerde faizde yeni bir indirim bekliyoruz. Faiz indirimiyle üretimin ve ihracatın daha iyi noktalara geleceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Yapılan indirimin piyasalara üretimde artış olarak yansıyacağına vurgulayan Özcan, iş dünyası ve borsa olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümet ve Merkez Bankası yönetimine teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Hem istihdam hem de yatırım artacak"

Malatya 2. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Boyraz ise faiz indirimi kararının iş dünyasına olumlu etki yapacağını söyledi

Boyraz, faiz indiriminin tüm sektörler üzerinde olumlu etki yaratacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemlerde de faiz indirimi beklentisi içerisindeyiz. Son bir yıldır yatırım yapacak arkadaşlar makine ve fabrika yatırımlarını askıya almıştı. Faiz indirimi olduğunda iş dünyası önünü görerek, indirime göre yatırım yapıyor. Bizim 3. OSB'ye ciddi bir yatırım talebi vardı ancak dolar ve faizin artışı olumsuz etki yaptı. Dolar düşüşe geçti, faiz de de düşüş devam ederse hem istihdam hem de yatırım artacak."

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Faiz İndirimi Malatya Malatya 2. OSB Malatya Ticaret Borsası merkez bankası Ramazan Özcan

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