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"Türkiye yenilenebilirde önemli bir başarıya imza attı"

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: - "Türkiye, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini geçen yıl 2017'ye göre yüzde 31 artırarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı" - "2019'da Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları hız kesmeden devam ediyor. YEKA-2 rüzgar enerjisi yarışmalarının bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin giderek arttığını belirterek, "Türkiye, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini geçen yıl 2017'ye göre yüzde 31 artırarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı." dedi.

Tancan, bu yıl "Enerjide Dönüşüm ve Değişim" temasıyla düzenlenen 25. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda (ICCI 2019) yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son 15 yılda kaydettiği hızlı ilerlemeye enerji sektöründeki dönüşümün büyük katkısı olduğunu söyledi.

Enerji sektöründeki dönüşümün temel parametrelerinin Milli Enerji ve Maden Politikası ile belirlendiğini kaydeden Tancan, politika kapsamında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasından küresel iş birliklerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda başarılara imza atıldığını aktardı.

Tancan, izlenen politika ve stratejilerin sonucu olarak geçen yıl yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 50'ye çıktığını ifade etti.

Nisan sonu itibarıyla 89 bin 600 megavat seviyesine ulaşan elektrik kurulu gücünün de yüzde 48'ini yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğunu dile getiren Tancan, "Türkiye, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini geçen yıl 2017'ye göre yüzde 31 artırarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl mayıs ayı itibarıyla ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimin payı yüzde 60'ın üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Tancan, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, "2019'da Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları hız kesmeden devam ediyor. YEKA-2 rüzgar enerjisi yarışmalarının bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca elektrik piyasasında, lisanssız elektrik üretim yönetmeliği ile kamuoyunun beklediği değişiklikler hayata geçirildi. Böylece, lisanssız elektrik üretimi açısından yeni bir döneme girilmiş oldu." diye konuştu.

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