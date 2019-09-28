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Türkiye yılda 214 milyar liralık gıda israf ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül: - "Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Bunun karşılığı 214 milyar lira" - "Türkiye'de günde 4,9 milyon ve yılda 1,7 milyar ekmek israf ediliyor"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, "Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Bunun karşılığı 214 milyar lira." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akgül, Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ının kaybolduğunu veya israf edildiğini söyledi.

Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarının 26 milyon ton olduğunu bunun karşılığının ise 214 milyar lira ettiğini belirten Akgül, "TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre, israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon ton ve 25 milyar lira değerinde." açıklamasında bulundu.

Bu miktarın Türkiye'nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla olduğunun altını çizen Akgül, Türkiye'de günde 4,9 milyon ve yılda 1,7 milyar ekmek israf edildiğine vurgu yaptı.

Akgül, Türkiye'nin dünyanın en hızlı nehirlerinden bir kaçına sahip olsa da, su rezervleri bakımından, alt sıralarda yer aldığını belirterek, "Türkiye'de su kaynaklarının verimli kullanımındaki politikaların yetersizliği, geleceğe ilişkin tehditleri ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Bir insanın biyolojik ve yaşamsal asgari su tüketimi 25 litredir. Ancak, çağdaş yaşamın bir günlük ortalama su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir. Dünya ülkelerinde değişken olan bu miktar, Türkiye'de ise, kişi başına günlük 217 litredir." ifadelerini kullandı.

Ülkemizin üç tarafı suyla çevrili bir ülke olsa da tatlı su varlığı açısından zengin bir ülke sayılmadığını kaydeden Akgül, "Türkiye genelinde yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 643 kilometreküp olup, bu rakam dünya ortalamasının (800 kilometreküp) altında, ortalama 501 kilometreküptür." şeklinde konuştu.

- "Amerika ve Avrupa ülkelerinde israf edilen miktarla dünya nüfusunun 3 katı beslenir"

Akgül, son istatistiklere göre, her yıl dünyada üretilen gıdaların üçte birinin kaybolduğunu veya israf edildiğini belirtti.

Akgül, "Gelişmiş ülkelerde israf edilen gıdanın maliyeti 680 milyar dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde bu rakam 310 milyar dolar." diye konuştu.

Meyve ve sebzeler en yüksek oranda israf edilen gıda ürünler olduğunu hatırlatan Akgül, "Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri tarafından israf edilen gıda miktarı dünya nüfusunun 3 katını besleyebilecek miktarda." açıklamasında bulundu.

Akgül, şunları kaydetti:

"Zengin ülkelerde sadece tüketiciler tarafından israf edilen gıda miktarı 230 milyon ton. Bu miktar Sahra Altı Afrika ülkelerinin ürettiği gıda miktarına eşit. Kişi başına düşen gıda israfı miktarları, dünyada kaynakların dengesiz dağılımını ortaya koymakta. Tüketiciler tarafından israf edilen gıda miktarı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde 95-115 kg arasında iken, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya ülkelerinde bu miktar 6-11 kg arasında."

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Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz

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