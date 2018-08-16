Türkiye yılın ilk yarısında 23,8 milyar dolarlık ABD tahvili sattı

BERLİN (AA) - Türkiye, rezervlerindeki ABD tahvil ve bonosunu bu yılın ilk yarısında yüzde 45,24 azaltarak 28,8 milyar dolara indirdi. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin bu yılın ocak-haziran döneminde elindeki ABD hazine bono ve tahvili miktarını geçen yılın sonuna göre 23,8 milyar dolar azalttı. Geçen yılın aralık ayı sonunda ülkenin elinde 52,6 milyar dolarlık söz konusu tahvil ve bono pozisyonu vardı. Böylece, Türkiye ABD tahvili pozisyonunda yüzde 45,24'lük bir azalma görüldü.

Bu yılın haziran ayı sonunda Türkiye'nin rezervlerinde 28 milyar 839 milyon dolar değerinde ABD tahvil ve bonosu yer alırken, söz konusu portföyün yaklaşık 12,5 milyar doları uzun vadeli, 16,4 milyar doları ise kısa vadeli ABD varlıklarından oluşuyordu.

- Çin'in ABD'ye karşı 1,2 trilyon dolarlık tahvil kozu

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinden biri olan Çin, Haziran 2018'de 1 trilyon 178 milyar dolarlık ABD hazine bono ve tahvili ile başlıca portföy sahipleri listesinde ilk sırada yer alıyor. Böylece Çin ABD Başkanı Donald Trump'un ticaret fazlası nedeniyle korumacı önlemlerine karşı elinde yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık tahvil kozu bulunduruyor.

İkinci sırada söz konusu tahvillere 1 trilyon 30 milyar dolarlık yatırım yapan Japonya geliyor. Geçen yılın sonuna göre Çin’in ABD varlıkları 10 milyar dolar, Japonya'nın ise 31 milyar dolar eridi.

Üçüncü sırada 300 milyar dolar ABD devlet senedine sahip olan Brazilya var. İrlanda 299 milyar dolarla dördüncü, Birleşik Krallık 274 milyar dolarla beşinci, Lüksemburg 220 milyar dolarla altıncı ve dünyadaki serbest fonların (hedge fund) yüzde 60'nı bulunduran Cayman Adaları 197 milyar dolarla yedinci sırada.

Dünyadaki serbest fonların (hedge fund) yüzde 60'ını bulunduran Cayman Adaları 262 milyar dolarla dördüncü, Brezilya 255 milyar dolarla beşinci, İsviçre 235 milyar dolarla altıncı, Lüksemburg 216 milyar dolarla yedinci sırada yer alıyor. En fazla ABD devlet senedine sahip diğer ülkeler arasında Hong Kong 196 milyar dolarla sekizinci, Suudi Arabistan 165 milyar dolarla dokuzuncu ve Tayvan 162,5 milyar dolarla onuncu sırada.

Öte yandan, ABD’nin ekonomik ambargolarıyla muhatap olan Rusya’nın söz konusu tahvil ve bono pozisyonu geçen yılın sonuna göre haziranda 87,3 milyar azaldı. Rusya 2017 Aralık ayı sonunda 102,2 milyar dolar değerindeki ABD tahvil portföyünü 2018 Haziran sonuda 14,9 milyar dolara indirdi.

