FİNANS

"Türkiye yoluna başarı ile devam edecektir"

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

MÜSİAD Ankara Başkanı ve DEİK Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı Erdal: - "Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra yoluna başarı ile devam edecektir. Meselemiz Türkiye olsun"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal, “Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra yoluna başarı ile devam edecektir. Meselemiz Türkiye olsun." ifadelerini kullandı.

Erdal yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin son 16 yılda geldiği noktaya değinen Erdal, "Geldiğimiz noktada, yakalanan istikrarın ekonomimize sağladığı yüzde 5,9’luk ortalama büyüme oranı ve milli gelirimizin 8,6 katına çıkması bizler için büyük önem taşıyor. Öte yandan, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirilen mega projeler, teknolojik yatırımlar, savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar, alternatif enerji kaynaklarının artırılması, ulusal hedeflerin çok ötesinde, uluslararası ekonomi arenasında söz sahibi bir Türkiye’nin varlığına işaret etmektedir. Bu seçim gündeminin ana temasının Türkiye ve istikrar olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

\

- "Artık bir olma vakti"

Erdal, MÜSİAD olarak "Meselemiz Türkiye olsun" başlıklı çalışma başlattıklarını ve kampanya kapsamında çeşitli projelere imza atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kampanyamız sadece gençlere yönelik değil, toplumumuzun tamamını kapsıyor. Ticaret Diplomasisi Modeli, tarım ve hayvancılıkta Türkiye’yi bir dünya markası yapacak Tarımsal Yatırım Fonu Projesi, ekonomiyi faiz kıskacından kurtararak İslami ve İnsani Finans Modeli, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri Projesi, taklit değil özgün medeniyeti savunarak Kültür Ekonomileri Modeli, üretim odaklı büyümede bölgesel kalkınmanın gücüne inanarak Toplu Sanayi İdaresi Modeli gibi projeler geliştirdik.

Asıl hedefimiz bu başlıklarla yola çıkarak, dünyanın her toprağında Türkiye’nin adını duyurmak ve ülkemizin her alanda daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlamak. Ekonomik ve ticari anlamda attığımız adımlarla dışa bağımlılık azalarak Türkiye dünya markası olmalı. İhracatı artırmak için yatırım ortamlarını iyileştirmemiz aynı zamanda da imalata, üretime yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Vakit, artık bir olmak ve ayrışmadan yola devam etme vakti. Herkesi ülkemiz ve yarınlarımız için üretmeye, çalışmaya ve sorumluluklarımızı artırmaya davet ediyoruz. Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra yoluna başarı ile devam edecektir. Meselemiz Türkiye olsun."

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmezMehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez
Ne seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildiNe seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEİK İlhan Erdal Müsiad

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Sigara içmeyen çalışanlara müjde!

Sigara içmeyen çalışanlara müjde!

Mor tarlalarda hasat vakti

Mor tarlalarda hasat vakti

Gözleri Türkiye pazarında! Astronomik maaş teklifi

Gözleri Türkiye pazarında! Astronomik maaş teklifi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

Ne seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi

Ne seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi

Muş taşı ihraç ediliyor

Muş taşı ihraç ediliyor

Van'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar

Van'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar

Ödemişli patates üreticisi, fiyat artışını üretim azlığına bağladı

Ödemişli patates üreticisi, fiyat artışını üretim azlığına bağladı

Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.