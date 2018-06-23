"Türkiye yoluna başarı ile devam edecektir"

Türkiye’nin son 16 yılda geldiği noktaya değinen Erdal, "Geldiğimiz noktada, yakalanan istikrarın ekonomimize sağladığı yüzde 5,9’luk ortalama büyüme oranı ve milli gelirimizin 8,6 katına çıkması bizler için büyük önem taşıyor. Öte yandan, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirilen mega projeler, teknolojik yatırımlar, savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar, alternatif enerji kaynaklarının artırılması, ulusal hedeflerin çok ötesinde, uluslararası ekonomi arenasında söz sahibi bir Türkiye’nin varlığına işaret etmektedir. Bu seçim gündeminin ana temasının Türkiye ve istikrar olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal, “Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra yoluna başarı ile devam edecektir. Meselemiz Türkiye olsun." ifadelerini kullandı.

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- "Artık bir olma vakti"

Erdal, MÜSİAD olarak "Meselemiz Türkiye olsun" başlıklı çalışma başlattıklarını ve kampanya kapsamında çeşitli projelere imza atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kampanyamız sadece gençlere yönelik değil, toplumumuzun tamamını kapsıyor. Ticaret Diplomasisi Modeli, tarım ve hayvancılıkta Türkiye’yi bir dünya markası yapacak Tarımsal Yatırım Fonu Projesi, ekonomiyi faiz kıskacından kurtararak İslami ve İnsani Finans Modeli, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri Projesi, taklit değil özgün medeniyeti savunarak Kültür Ekonomileri Modeli, üretim odaklı büyümede bölgesel kalkınmanın gücüne inanarak Toplu Sanayi İdaresi Modeli gibi projeler geliştirdik.

Asıl hedefimiz bu başlıklarla yola çıkarak, dünyanın her toprağında Türkiye’nin adını duyurmak ve ülkemizin her alanda daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlamak. Ekonomik ve ticari anlamda attığımız adımlarla dışa bağımlılık azalarak Türkiye dünya markası olmalı. İhracatı artırmak için yatırım ortamlarını iyileştirmemiz aynı zamanda da imalata, üretime yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Vakit, artık bir olmak ve ayrışmadan yola devam etme vakti. Herkesi ülkemiz ve yarınlarımız için üretmeye, çalışmaya ve sorumluluklarımızı artırmaya davet ediyoruz. Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra yoluna başarı ile devam edecektir. Meselemiz Türkiye olsun."

