Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını teşvik edeceklerini belirterek, "TÜBİTAK tarafından bu yıl yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçeyle çağrıya çıkacağız. TÜBİTAK'ın, çağrı kapsamında her bir kuruluşa aktaracağı hibe destek tutarı asgari 2 milyon lira, azami 20 milyon lira olacak." dedi.

Özlü, Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni destek programının girişimcilere ve teknoloji dünyasına hayırlı olmasını ve bereket getirmesini diledi.

Girişim Sermayesini Destekleme Programı olarak da adlandırılan programın temel amacının Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün potansiyelini geliştirmek olduğuna işaret eden Özlü, "Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını teşvik edeceğiz. Bir yanda teknoloji, bir yanda girişim, diğer yanda sermaye fonlarını birbiriyle eşleştireceğiz." diye konuştu.