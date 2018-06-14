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Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "TÜBİTAK tarafından bu yıl yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçeyle çağrıya çıkacağız. TÜBİTAK'ın, çağrı kapsamında her bir kuruluşa aktaracağı hibe destek tutarı asgari 2 milyon lira, azami 20 milyon lira olacak" - "Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını teşvik edeceğiz. Bir yanda teknoloji, bir yanda girişim, diğer yanda sermaye fonlarını birbiriyle eşleştireceğiz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını teşvik edeceklerini belirterek, "TÜBİTAK tarafından bu yıl yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçeyle çağrıya çıkacağız. TÜBİTAK'ın, çağrı kapsamında her bir kuruluşa aktaracağı hibe destek tutarı asgari 2 milyon lira, azami 20 milyon lira olacak." dedi.

Özlü, Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni destek programının girişimcilere ve teknoloji dünyasına hayırlı olmasını ve bereket getirmesini diledi.

Girişim Sermayesini Destekleme Programı olarak da adlandırılan programın temel amacının Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün potansiyelini geliştirmek olduğuna işaret eden Özlü, "Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını teşvik edeceğiz. Bir yanda teknoloji, bir yanda girişim, diğer yanda sermaye fonlarını birbiriyle eşleştireceğiz." diye konuştu.

Özlü, destek programını start-up'lara, fikri mülkiyet temelli projelere, üniversitelerin bilgilerini ticarileştirmek amacıyla kurdukları şirketlere ve KOBİ'lere yatırım yapılması için tasarladıklarını vurgulayarak, tüm bunların Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji transferi ekosisteminin kapasitesini artıracağını söyledi.

- Katkı paylarının yüzde 50'si TÜBİTAK'tan hibeyle desteklenecek

Fona ilişkin bilgi veren Özlü, şöyle konuştu:

"Program kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, yeterlik kararı verilen araştırma altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacak. Fonun yönetimi ise bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecek. Fonlara katılan kuruluşların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının yüzde 50'si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecek. Ayrıca, kuruluşlara katkı paylarının yüzde 10'u kadar genel gider desteği de sağlanacak. Yine bu kapsamda, talep edilmesi durumunda, desteklenen kuruluşun nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın yüzde 20'sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılabilecek."

Özlü, iş birliği kapsamında TÜBİTAK'ın çağrıya çıkacağını belirterek, "TÜBİTAK tarafından bu yıl yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçeyle çağrıya çıkacağız. TÜBİTAK'ın, çağrı kapsamında her bir kuruluşa aktaracağı hibe destek tutarı asgari 2 milyon lira, azami 20 milyon lira olacak." ifadesini kullandı.

Bu ve diğer destek programlarının ortak yönünün teknoloji olduğunun altını çizen Özlü, bakanlık ve bağlı kurumlarla teknolojiye odaklandıklarını, bütün destek ve teşvikleri teknoloji odaklı girişimlere yönlendirdiklerini bildirdi.

- "TÜBİTAK'ı yapılandırmayı sürdüreceğiz"

Özlü, yüksek teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye için seferber olmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bu seferberlikte, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yuvası misyonu gören TÜBİTAK'ı çok daha esnek, çözüm odaklı ve işlevsel bir kurum olarak yapılandırmayı sürdüreceğiz. Teknolojik dönüşümü ve dijital sanayiyi tüm politikalarımızın merkezine koyuyoruz. İleri sanayi ülkesi olma hedefimizi, teknoloji üssü bir ülke olma hedefimizle birleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji üretmenin stratejik akıl ve eylem planı gerektirdiğine dikkati çeken Özlü, ürün değer zincirinin tüm halkalarının yüksek katma değerli ürünlerle ticarileşecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Özlü, bakanlığın girişimciye sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımız, odak sektör programlarımız, yerlileştirme programlarımız, dijital dönüşüm yol haritamız, Türkiye'nin Otomobili Projemiz, TÜBİTAK ve KOSGEB'in ürün odaklı destekleri Türkiye'yi geleceğe taşıyacak stratejik hamlelerdir. Bugünkü destek programımız, bu stratejik aklın ve duruşun bir ürünü ve sonucudur."

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Tech-InvesTR Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu TÜBİTAK

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