Türkiye'nin çok güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten Şimşek, "Bütün mesele bizim ekosistemi güçlendirmemiz. Son yıllarda bu noktada önemli bir çaba var." diye konuştu.

Şimşek, Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, fona ilişkin programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesini amaçlayan Tech-InvesTR programına ilişkin, "Türkiye'nin altyapı sorunlarını önemli ölçüde çözdük. Hastanelerin fiziki ihtiyaçları, derslik ve üniversite sayısı gibi sorunları çözüyoruz. Şimdi nitelik zamanı. İşte bugünkü imza niteliği artırmaya, Türkiye'yi katma değer zincirinde yukarıya taşımaya, bilgi ve teknoloji yoğun üretime yönelik güçlü bir adım." dedi.

Üst fonlara kaynak aktarımına ilişkin düzenlemenin 2014 yılında yapıldığını anımsatan Şimşek, "Nitekim bu noktada kurulan bir fona bizim yaptığımız katkıyla inanıyorum ki önümüzdeki birkaç yıl içinde hiç olmazsa 600-700 milyon avroluk yatırım söz konusu olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmzaları atılan fonun reform niteliğinde bir adım olduğunu ifade eden Şimşek, reformların makro düzeyde olabileceği gibi mikro düzeyde de yapılabileceğini dile getirdi.

Kamunun kaynaklarını yeni dönemde daha fazla vergi, teşvik ve kredi politikasıyla ticarete konu üretken alanlara daha çok ayıracaklarını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin altyapı sorunlarını önemli ölçüde çözdük. Hastanelerin fiziki ihtiyaçları, derslik ve üniversite sayısı gibi sorunları çözüyoruz. Şimdi nitelik zamanı. İşte bugünkü imza niteliği artırmaya, Türkiye'yi katma değer zincirinde yukarıya taşımaya, bilgi ve teknoloji yoğun üretime yönelik güçlü bir adım."

Para ve maliye politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, para politikasının Türkiye'de makro finansal istikrarın devamı açısından gereken patikada olduğunu bildirdi.

Şimşek, politika setini güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam edeceklerini, para politikasına ilişkin endişeleri de giderdiklerini söyledi.

Maliye politikasının AK Parti hükümetlerinin en güçlü tarafı olduğuna dikkati çeken Şimşek, maliye politikasına ilişkin tereddütlerin yersiz olduğunu kaydetti.

