Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Tech-InvesTR Programı'nın TÜBİTAK ve Hazine Müsteşarlığınca eş zamanlı yürütüleceğini belirterek, "Bu program kapsamında inovasyon ve teknoloji odaklı girişimciler ve KOBİ'lerimize Hazine Müsteşarlığı tarafından girişim sermayesi fonları aracılığıyla kaynak aktarılacaktır. Bu kaynağın minimum 200 milyon lira olmasını öngörüyoruz ve bu kapsamda toplam fon büyüklüğünün ise minimum 500 milyon lirayı bulmasını hedefliyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla düzenlenen ve girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesini amaçlayan Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu'na ilişkin anlaşma Grand Ankara Otel'de imzalandı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki KOBİ'lerin gelişimin yüzde 99,8'ini, istihdamın yüzde 74,2'sini ve ihracatın da yüzde 56,4'ünü oluşturduğunu, bu nedenle söz konusu işletmelerin her aşamada desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Hazine Müsteşarlığı olarak daha önce Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını hatırlatan Çelik, "Teknoloji odaklı, inovatif girişimlerin geleneksel işletmelerden farklı olarak güçlü bir sermaye yapısına ihtiyaç duydukları bilinen bir gerçektir. Bu sebeple Hazine Müsteşarlığı olarak üst fonların düzenlenmesinin sağladığı başarılardan yola çıkarak Müsteşarlığımızın doğrudan fonlara kaynak aktarmasına olanak sağlayan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdik." diye konuştu.