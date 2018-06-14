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Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

Hazine Müsteşarı Osman Çelik: - "(Tech-InvesTR Programı) Bu program kapsamında inovasyon ve teknoloji odaklı girişimciler ve KOBİ'lerimize Hazine Müsteşarlığı tarafından girişim sermayesi fonları aracılığıyla kaynak aktarılacaktır. Bu kaynağın minimum 200 milyon lira olmasını öngörüyoruz ve bu kapsamda toplam fon büyüklüğünün ise minimum 500 milyon lirayı bulmasını hedefliyoruz" - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Programın gerçekleşme sürecindeki farklılık, yukarıdan aşağı tasarlanmış bir program olmaması. Bu süreçle ilgili paydaşların tümünün görüşlerinin alındığı bir program"

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Tech-InvesTR Programı'nın TÜBİTAK ve Hazine Müsteşarlığınca eş zamanlı yürütüleceğini belirterek, "Bu program kapsamında inovasyon ve teknoloji odaklı girişimciler ve KOBİ'lerimize Hazine Müsteşarlığı tarafından girişim sermayesi fonları aracılığıyla kaynak aktarılacaktır. Bu kaynağın minimum 200 milyon lira olmasını öngörüyoruz ve bu kapsamda toplam fon büyüklüğünün ise minimum 500 milyon lirayı bulmasını hedefliyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla düzenlenen ve girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesini amaçlayan Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu'na ilişkin anlaşma Grand Ankara Otel'de imzalandı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki KOBİ'lerin gelişimin yüzde 99,8'ini, istihdamın yüzde 74,2'sini ve ihracatın da yüzde 56,4'ünü oluşturduğunu, bu nedenle söz konusu işletmelerin her aşamada desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Hazine Müsteşarlığı olarak daha önce Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını hatırlatan Çelik, "Teknoloji odaklı, inovatif girişimlerin geleneksel işletmelerden farklı olarak güçlü bir sermaye yapısına ihtiyaç duydukları bilinen bir gerçektir. Bu sebeple Hazine Müsteşarlığı olarak üst fonların düzenlenmesinin sağladığı başarılardan yola çıkarak Müsteşarlığımızın doğrudan fonlara kaynak aktarmasına olanak sağlayan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Çelik, Müsteşarlığın girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdiğini anımsatarak, düzenlemeyle girişimciler ve KOBİ'lere 2 milyar liraya kadar kaynak girişim sermayesini fonlara aktarma yolunun açıldığını bildirdi.

Yeni düzenlemenin ilk uygulaması Tech-InvesTR Programı'nın TÜBİTAK ve Hazine Müsteşarlığınca eş zamanlı yürütüleceğini dile getiren Çelik, "Bu program kapsamında inovasyon ve teknoloji odaklı girişimciler ve KOBİ'lerimize Hazine Müsteşarlığı tarafından girişim sermayesi fonları aracılığıyla kaynak aktarılacaktır. Bu kaynağın minimum 200 milyon lira olmasını öngörüyoruz ve bu kapsamda toplam fon büyüklüğünün ise minimum 500 milyon lirayı bulmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, söz konu kaynağın inovatif ve teknoloji odaklı girişimlerin yaygınlaşması için "can suyu" olacağının altını çizerek, bu kaynağın girişimcilerin finansman ihtiyacını büyük ölçüde karşılayarak girişimcilik ekosistemine de büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

- "Türkiye'ye özgü bir program"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Hazine Müsteşarlığı ile 2 yıla yakındır programa yönelik çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmayı hedeflediğini anımsatan Mandal, bu doğrultuda ülkenin yüksek teknolojili ürün konusunda sıkıntıları bulunduğunu dile getirdi.

Mandal, program için üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve tüm paydaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Sadece yurt dışında var olan programları değil, ülkemize özgü, var olan süreçlerin iyileştirilmesini de dikkate alarak ne yapabileceğimizi konuştuk. Bu program bu şekilde oluştu. Programın gerçekleşme sürecindeki farklılık, yukarıdan aşağı tasarlanmış bir program olmaması. Bu süreçle ilgili paydaşların tümünün görüşlerinin alındığı bir program." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hazine Müsteşarı Osman Çelik ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu'na ilişkin anlaşmayı imzaladı.

- Tech-InvesTR Programı

Tech-InvesTR olarak da adlandırılan TÜBİTAK yeni Girişim Sermayesi Destekleme Programı, ekonomiye katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün geliştirme potansiyeli bulunan teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve bu yolla Türkiye'deki girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırlandı.

Söz konusu program, Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji transferi ekosisteminin kapasitesinin artırılmasını ve fikri mülkiyet temelli projelere, start-uplara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere ve KOBİ'lere yatırım yapılmasını hedefliyor.

Tech-InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, yeterlik kararı verilen araştırma altyapılarıyla diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacak. Fonun yönetimi ise bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecek.

Fonlara katılan kuruluşların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının yüzde 50'si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecek. Ayrıca kuruluşlara katkı paylarının yüzde 10'u kadar genel gider desteği de sağlanacak.

Program kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçeyle çağrıya çıkılması planlanıyor. TÜBİTAK'ın çağrı kapsamında her bir kuruluşa aktaracağı hibe destek tutarı asgari 2 milyon lira, azami 20 milyon lira olacak.

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Hazine Müsteşarı Osman Çelik Tech-InvesTR Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal

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