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Türkiye-Zambiya İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

Çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen Türkiye-Zambiya İş Forumu’na katıldı

İSTANBUL (AA) - Çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde (TMB) düzenlenen Türkiye-Zambiya İş Forumu’na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile beraberindeki heyet, TMB’de düzenlenen "Türkiye-Zambiya İş Forumu"na katıldı. Forum, Ticaret Bakanlığı yetkilileri, DEİK, TOBB, TİM, TürkMMMB ile Müteahhit ve Teknik Müşavir firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini önemsediklerini belirterek, Türk müteahhitlik firmalarını başta konut projeleri olmak üzere kamu-özel işbirliği modeli (PPP) ile gerçekleştirilecek çeşitli alt ve üst yapı projelerine davet etti.

Wina, Zambiya’da sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma amacıyla hem politik alanda hem de iş yapma ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli adımlar attıklarını aktararak, inşaatın yanı sıra başka sektörlerde de Türkiye ile iş birliğini arzu ettiklerini kaydetti.

Zambiya Kalkınma Ajansı Yatırımlar Direktörü Matongo Matamwandi ise, ülkede şu an 1,3 milyon konut açığı olduğu ve bu rakamın 2030 yılına kadar 3 milyona yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Matamwandi, Zambiya’da özellikle tarıma dayalı sanayi tesisleri, demir yolları, turizm, sağlık ve eğitim tesisleri ile enerji, imalat, madencilik ve altyapının geliştirilmesine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Matamwandi, bu çerçevede belli tutarın üstündeki yatırımlara kurumlar vergisi ile makine ve teçhizatta vergi teşviği ve diğer özel teşvikler sunduklarını aktardı.

TMB Başkan Vekili Selim Bora, kıtanın ekonomik açıdan avantajlı noktasında konumlanışı ve kalkınma projelerini hayata geçirme çabasıyla Zambiya’nın Türk müteahhitlerinin son dönemde hedef pazarlarından olan Sahra Altı Afrika açılımında önem taşıdığını bildirdi.

Türk inşaat sektörünün 1990’lı yılların ortasında giriş yaptığı, son dönemde de hedef pazarlarından biri olarak belirlediği Sahra Altı Afrika’da bugüne kadar 15,9 milyar ABD doları tutarında 294 proje üstlenirken, Zambiya’da henüz bir projelerinin söz konusu olmadığını belirten Bora, Zambiya’nın kıtada ekonomik açıdan önemli bir merkez (hub) konumunda bulunduğunu, bu avantajının yanı sıra kalkınma projelerini hayata geçirmek için yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu ifade etti.

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