İSTANBUL (AA) - Çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde (TMB) düzenlenen Türkiye-Zambiya İş Forumu’na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile beraberindeki heyet, TMB’de düzenlenen "Türkiye-Zambiya İş Forumu"na katıldı. Forum, Ticaret Bakanlığı yetkilileri, DEİK, TOBB, TİM, TürkMMMB ile Müteahhit ve Teknik Müşavir firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini önemsediklerini belirterek, Türk müteahhitlik firmalarını başta konut projeleri olmak üzere kamu-özel işbirliği modeli (PPP) ile gerçekleştirilecek çeşitli alt ve üst yapı projelerine davet etti.

Wina, Zambiya’da sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma amacıyla hem politik alanda hem de iş yapma ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli adımlar attıklarını aktararak, inşaatın yanı sıra başka sektörlerde de Türkiye ile iş birliğini arzu ettiklerini kaydetti.