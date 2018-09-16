Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge Toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aile olarak merhum başbakan Adnan Menderes'in ailesiyle yakın ilişkileri bulunduğunu belirterek, "Ailemizin en kıymetli parçası, Berin Menderes'in hediye ettiği gümüş şekerlik. Sayın Valim müze için bizden yer istedi. Ben de dedim ki 'bu işi yapmak boynumuzun borcu'. Annemden o gümüş şekerliği isteyeceğiz, o da müzede sergilenecek." dedi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Ege Bölgesi Toplantısı'nın açılışına katılan Pakdemirli, zeytin ve üzüm toplarken çekilmiş fotoğraflarını göstererek, kendisinin tarımın içinden geldiğini ifade etti. Aydın'ın demokrasi ve özgürlüğün beşiği olduğunu dile getirerek, merhum Adnan Menderes'i anan Pakdemirli, bugünlerde Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için oyunlar oynandığını, cumhuriyet tarihinin en büyük oyunlarından birinin de Adnan Menderes'in katledilmesi olduğunu söyledi. Pakdemirli, Menderes ailesine yakın bir aile olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Adnan Menderes 1961 yılında Yassıada'da tutuklu. Evladı Aydın Menderes kolejde okuyor. Kolej diyor ki 'biz bu çocuğun güvenliğini artık sağlayamayız'. Ortamın ağır bir havası var, bu aileye 'düşükler' diyorlar. Herkes dalga geçiyor. 'Atacağız bu okuldan' diyorlar. Annesi Berin Menderes'i çağırıyorlar. Kolej müdürü üzülüyor, 'bir okutman var onu çağıralım, belki o yardımcı olur.' diyorlar. Çağırdıkları öğretmen babam. 'Sen alıp okutur musun?' diyorlar. O da hiç tereddüt etmeden 'evet' diyor. Aydın Menderes ile babamın arkadaşlığı başlıyor. Ailemizin en kıymetli parçası, Berin Menderes'in hediye ettiği gümüş şekerlik. Sayın Valim müze için bizden yer istedi. Ben de dedim ki bu işi yapmak boynumuzun borcu. Annemden o gümüş şekerliği isteyeceğiz, o da müzede sergilenecek." - Kentleşme ve artan gıda ihtiyacı Bazı ülkelerin tarımı stratejik alan olarak ilan ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, bugün dünyada 6 trilyon kilo kalori yiyecek üretildiğini, 2050'de 9 trilyon kilo kaloriye ihtiyaç olacağını ancak bugün dünyada yüzde 55 olan şehirleşmenin de 2050'de yüzde 70 civarında olacağının öngörüldüğünü aktardı. Pakdemirli, "Bunları üst üste koyduğunuz zaman gerçekten tarımda çok farklı, ezber bozan işler yaparsak kendimize yeterli olmayı sürdürebiliriz veya eksik alanlarımızı kapatabiliriz. Yoksa bütün ülkeler gibi halimiz harap." dedi.

- "Siyaset yapan oda ve birlikler" Bakan Pakdemirli, sosyal medyada kendisiyle ilgili bir paylaşımda, "Adam düne kadar teknolojinin içindeydi. Kolunda elektronik bileklik var ama bugün hayvan pazarında dolaşıyor, yazık." ifadesinin kullanıldığını aktararak, "Asıl doğru tarım bakanı şimdi geldi. Teknolojiyle tarımı buluşturmamız gerekiyor. Bilimle yapılan işlerle çiftçimize daha fazla gelir getireceğimizden eminim." diye konuştu. Türkiye'de tarım alanında 14 bin birlik ve kooperatif olduğunu dile getiren Pakdemirli bu sayının Türkiye'ye ağır geldiğini, bu yapının sağlıklı bir düzene kavuşturulması gerektiğini söyledi. Pakdemirli, oda ve birliklerden çiftçi üzerinde tahakküm kurmaya çalışanlar olduğuna işaret ederek, "Bunlara müsaade etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Çifçilerin gelirine göz diken, gelip siyaset yapan oda ve birliklerle işimiz olmaz." ifadesini kullandı. - "Emtiaları çok daha sıkı takip edeceğiz" Bakan Pakdemirli, tarımsal ürün maliyetlerine değinirken de şöyle konuştu: "Belli emtiaları çok daha sıkı takip etmeye başladık. Uluslararası piyasalardan, diğer taraflardan... Bu maliyetlerin düşürülmesi açısından ne gerekiyorsa, devletin elindeki gümrük indirimi gibi enstrümanları çiftçilerin lehine kullanacak şekilde planlıyoruz, programlıyoruz. Tabii ki kurların oturmasını beklememiz lazım. Kurlarda bir dalganlanma var. Döviz üzerinden saldırı var. Yani bu musibeti de pozitif bir şeye çevirmek lazım. Tarım ürünlerimizin ihracatını artıracak şekilde planlıyor, programlıyor olmamız lazım."

- "Mengeneye almaya çalışıyorlar" Gezi olayları, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Pakdemirli, "Bugün de ekonomik olarak bizi mengeneye almaya çalışıyorlar. Bunun adı aslında şu, topraklarımızın güneydoğusunda yeni bir oluşum kurulmaya çalışılıyor. Türkiye'ye deniyor ki 'Gözlerini kapat, biz istediğimizi yapalım.' Biz de diyoruz ki 'Biz bu işe karışmazsak ülkemizin güvenliği tehdit altında olur. Biz bu işin içinde olacağız, burada söz sahibi, otorite olacağız. Sizler dünyanın komiseri olabilirsiniz. Biz de bu bölgenin komiseriyiz. Kusura bakmayın, bize sormadan bu işleri yapamazsınız.' Bugün ödediğimiz bedel, fatura bu." dedi. - Ziraat mühendisliğini tercih edenlere burs Bakan Pakdemirli, çiftçilerde ortalama yaşın 55 olduğunu, gençlerin artık güvenlik görevlisi olmayı çiftçiliğe tercih eder duruma geldiğini belirterek, yeni nesile sürdürülebilir gelir sağlanması ve tarıma angaje edilmesinin yolunun aranması gerektiğini söyledi. Üniversiteye giriş sınavında ilk 10 bin arasına giren ve ziraat mühendisliğini tercih edenlere burs vermeyi düşündüklerini anlatan Pakdemirli, çocukların erken yaşlarda toprakla uğraşmasını önemsediklerini dile getirdi. Bakan Pakdemirli, 2023'te tüm Türkiye'de sulamayla ilgili problemi bitirmeyi hedeflediklerini, Aydın'da balık organize sanayi bölgesi kurulması için çalışma başlatacaklarını, ayrıca Aydın'da organize sera bölgesinin de olması gerektiğini kaydetti. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge Toplantısı

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(Adnan Menderes'in vefatının yıl dönümü) Ailemizin en kıymetli parçası, Berin Menderes'in hediye ettiği gümüş şekerlik. Sayın Valim müze için bizden yer istedi. Ben de dedim ki 'bu işi yapmak boynumuzun borcu'.

1 / 9 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Aydın'da

2 / 9 Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar

3 / 9 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Aydın'da

4 / 9 Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger

5 / 9 Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger

6 / 9 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Aydın'da

7 / 9 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Aydın'da

8 / 9 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Aydın'da