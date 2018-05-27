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Türkiye'de 10 yılda 5 bin ton atık pil toplandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

TAP Genel Sekreteri Bahar: - "Dernek olarak geçen yıl topladığımız pil miktarı 730 tonu buldu. Son 10 yılda toplanan pil miktarı ise 5 bin tona ulaştı" - "2017'de bin ton akıllı telefon atık olarak toplanırken, 250 ton pil elektronik atık olarak bu cihazların içinde kaldı. Cihazlardan ayrılan pillerin TAP'a ulaştırılması önemli"

ZEYNEP AKYIL - Türkiye'de geçen yıl 730 ton atık pil toplanırken, son 10 yılda toplanan pil miktarı 5 bin tona ulaştı.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TAP'ın atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş tek kuruluş olduğunu anımsattı.

Atık pil konusunda duyarlılığın her geçen yıl arttığına işaret eden Bahar, geçen yıl toplanan pil miktarının 730 tona ulaştığını bildirdi.

Bahar, "Bu rakamlara ulaşmamızda okulların payı çok büyük. Öğrencilerimizin artan duyarlılığı ve ailelerini de bu konuda uyarması sonucunda geçen yıl toplam atık pil miktarının yaklaşık yüzde 40’ını okullardan topladık." ifadesini kullandı.

Son 10 yılda toplanan pil miktarının 5 bin tonu bulduğunu belirten Bahar, bu yıl için hedeflerinin 820 ton olduğunu kaydetti.

Günlük kullanılan birçok dijital ve elektronik ürünün içinde pil barındırdığına işaret eden Bahar, zaman içinde kullanılmaz hale gelen cihazların içindeki pillerin de cihazla atıldığını söyledi.

Bahar, pillerin diğer elektronik atıklardan ayrılması ve bertarafı için farklı bir uygulamaya tabi tutulması gerektiğine dikkati çekti.

Geçen yıl atık olarak bin ton akıllı telefon toplandığına işaret eden Bahar, bunun 250 tonunun bataryadan oluştuğunun altını çizdi. Bahar, "Dolayısıyla bizim toplayamadığımız 250 ton pil elektronik atık olarak cihazların içinde kalmış. Bu pillerin bertaraf edilmesi gerekir. Cihazlardan ayrılan pillerin TAP'a ulaştırılması önemli. Vatandaşlarımız bunu da okul, hastane ve benzeri birçok kamusal noktada bulunan atık pil toplama kutularımıza ulaşarak yapabilir." şeklinde konuştu.

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- Okulların ardından muhtarlar da devrede

Atık pil konusunda eğitim ve kampanyalarının kesintisiz devam ettiğini ifade eden Bahar, bu kampanyalara katılan belediye ve okul sayısının da her yıl artış gösterdiğini söyledi.

Bahar, geçen yıl itibarıyla muhtarlarla da atık pil toplama konusunda çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye’de 53 bin muhtarlık var. Vatandaşla bire bir iletişim ve bilinçlendirme açısından muhtarlarımızın görevlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizle bilinçlendirme çalışmaları yaparak Türkiye’nin geleceğine yatırımı yapıyoruz, muhtarlarımızla da yetişkinlerin çevre dostu olmasına özen gösteriyoruz. Bazı şehirlerimizi ve muhtarlarımızı pilot çalışma için seçtik, şu anda kampanyalarımız devam ediyor. Uzun vadede muhtarlarımızın da atık pil toplama miktarına önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyoruz. 2 yıl içinde bin ton atık pil hedefimize ulaşmamızda muhtarlarımızın büyük payı olacaktır. Muhtarlarımız biriktirecek, belediyelerimiz toplayacak."

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Anahtar Kelimeler:
atık pil Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)

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