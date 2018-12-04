FİNANS

"Türkiye'de 19,5 milyon konut bulunuyor"

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 15:28 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank: - "Türkiye'de halihazırda nüfusun yüzde 88'i şehirlerde yaşıyor. Yaklaşık 19,5 milyon konutun bulunduğu Türkiye'de nüfus artışına oranla konut ihtiyacı da artarak devam ediyor" - Gayrimenkul sektöründe tüm bileşenler farklılık, yenilik, sürdürülebilir bir gelecek ve ortak yarar adına Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360 etkinliğinde bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Türkiye'de halihazırda nüfusun yüzde 88'inin şehirlerde yaşadığını belirterek, "Yaklaşık 19,5 milyon konutun bulunduğu Türkiye'de nüfus artışına oranla konut ihtiyacı da artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Danışmanlık şirketi Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe tüm bileşenler farklılık, yenilik, sürdürülebilir bir gelecek ve ortak yarar adına Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360 (Real Estate 360) etkinliğinde bir araya geldi.

"Geleceği yeniden inşa etme ve sektöre yeni bir bakış açısı kazandırma" kararlılığı ile yola çıkan RE360, geçen yıl gördüğü büyük ilgi üzerine bu yıl da iki gün olarak organize edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra mesleki toplum örgütlerinin, gayrimenkul sektörü kadar ekonomiye yön veren ulusal ve uluslararası liderlerin hazır bulunduğu etkinliğe, 700'ü aşkın üst düzey yönetici katıldı. Katılımcı profilini yatırımcı, geliştirici, mimar, sektör tedarikçisi, finansçı, danışman, bilişim teknolojicisi, akademisyen, şehir plancısı ve turizmciler oluşturdu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun 2030'da 8,6 milyara, 2050'de 9,8 milyara ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, nüfustaki bu artışın inşaat ve gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi her geçen gün artırdığını bildirdi.

Türkiye'de halihazırda nüfusun yüzde 88'inin şehirlerde yaşadığını aktaran Varank, yaklaşık 19,5 milyon konut bulunduğunu, nüfus artışına oranla her geçen gün Türkiye'de konut ihtiyacının artarak devam ettiğini vurguladı.

Varank, Türkiye'de yıllık 900 bin adet konut inşa edildiğini ve 700 bin sıfır konut satışı gerçekleştiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu durum sektörün ekonomimizdeki yerini işaret ederken, sektörün büyüklüğü 2012'den bu yana gelişmiş ülkelerin çok üzerinde seyrediyor. 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde yüzde 16-17 bandında, gelişmiş ülkelerde de yüzde 10 ve üzeri olacağını tahmin ediyoruz. Sektörün gelişmesi için elimizden gelen katkıyı bakanlık adına sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye inşaat ve gayrimenkul sektörünün gelişmesi adına bir dizi çalışmalarda bulunuyor. 2020 bizim için geç, biz MIPIM'e 2019'da adayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız."

\

- "Türkiye gayrimenkulde yüksek potansiyele sahip"

Reed Exhibitions Avrupa Başkanı Kumsal Bayazıt ise RE360'ın, Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası oyuncular ile bir araya gelerek değerlendirme yapmak için harika bir platform olduğunu bildirdi.

Teknolojinin gayrimenkul üzerine etkisinden bahsederek dijital ekonominin şirketleri nasıl değiştirdiğine ve nasıl olanaklar yarattığına değinen Bayazıt, her sektörde teknolojinin etkilerinin gittikçe daha fazla hissedildiğinin altını çizdi.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Türkiye'nin gayrimenkulde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gayrimenkulün Büyük Buluşması olarak adlandırdığımız RE360, gayrimenkulü 360 derecelik bakış açısıyla, her açıdan tüm paydaşlarıyla birlikte irdeleyerek ve ortak akıl bulmaya çalışarak bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bir çalışma. Aslında bu çalışma, bu buluşmanın stratejik ortağı haline gelen MIPIM'e giden yolda, gayrimenkulün Avrupa'daki ve dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan MIPIM'in önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de başlaması için uğraşımızın sonucu. Dolayısıyla RE360 ile bu sene MIPIM'i, stratejik partnerimiz yapmak suretiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle ve sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının bizlere sağlamış oldukları sponsorluk desteğiyle bugünlere getirdik."

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, etkinliğin içeriğine ilişkin bilgileri paylaştı.

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldiCEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi
İmar Barışı'nda tapu heyecanıİmar Barışı'nda tapu heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Merkez Bankası'ndan Kasım ayındaki 'eksi enflasyon' ile ilgili değerlendirme

Merkez Bankası'ndan Kasım ayındaki 'eksi enflasyon' ile ilgili değerlendirme

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.