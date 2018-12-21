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Türkiye'de 48 şehire 143 yeni otel geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 10:28 | Son Güncelleme

TÜROB tarafından bu yılın ocak-ekim döneminde 48 şehirde toplam 22 bin 81 yataklı 143 yeni otel projesinin teşvik belgesi aldığı bildirildi - İller bazında Antalya toplam 3 bin 628 yataklı 16 yeni otel projesi ile ilk sırada yer aldı - İstanbul 2 bin 449 yataklı 15 proje ile ikinci sırayı alırken, Trabzon bin 253 yataklı 12 proje ile ilk iki sırayı zorlamaya başladı -TÜROB Başkanı Timur Bayındır: - "İlk yarıda yatırımlarda gerileme eğilimi minimumda kaldı. Yatırımların Anadolu’ya yayılması eğilimi memnuniyet verici"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), bu yılın ocak-ekim döneminde 48 şehirde toplam 22 bin 81 yataklı 143 yeni otel projesinin teşvik belgesi aldığı belirtildi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektöründe yatırımlar yavaşlarken, Anadolu illerindeki yatırımlarda dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Antalya ve İstanbul’un en fazla otel yatırımı yapılan iki il olma özelliği sürüyor.

Trabzon, son iki yıldır yeni yatırımlardan önemli pay almaya devam ederken, Van konaklama yatırımlarının yeni gözdesi olarak öne çıkmaya başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin veriler TÜROB tarafından derlendi. Buna göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 48 şehirde toplam 22 bin 81 yataklı 143 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı.

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- Trabzon üçüncü sırayı bırakmıyor

Yeni yatırımlar toplamda 2 milyar 337 milyon TL harcanarak tamamlanacak. Geçen yıl aynı dönemde 46 ilde toplam 28 bin 73 yataklı 153 otel projesi 2 milyar 564 milyon TL yatırım teşviki almıştı. Buna göre proje sayısında yüzde 6,5, yatırım tutarında yüzde 8,8 gerileme meydana geldi. İller bazında Antalya toplam 3 bin 628 yataklı 16 yeni otel projesi ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul 2 bin 449 yataklı 15 proje ile ikinci sırayı alırken, Trabzon bin 253 yataklı 12 proje ile ilk iki sırayı zorlamaya başladı. Muğla bin 861 yataklı 10 proje ile dördüncü olurken, İzmir 855 yataklı 6 proje ile beşinci oldu. Bu yıl Van’da yatırımlar, proje sayısında ciddi bir sıçrama yaptı. İl, toplam 439 yataklı 5 otel projesi ile proje sayısı açısından en fazla yatırım yapılan altıncı il oldu.

10 ayda teşvik belgesi alan projeler içinde 3 yıldızlılar toplam 78 otel (6 bin 996 yatak) ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 7 bin 748 yatak (15 otel) ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. 4 yıldızlılar proje sayısında 29, yatak kapasitesinde 5 bin 773 adet olarak gerçekleşti. 2 yıldızlı başvurusu proje bazında 1’de kalırken, 15 butik otel, 5 özel belgeli otel başvurusu yapıldı.

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- TÜROB'dan fazla arz uyarısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, yatırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"İlk yarıda yatırımlarda gerileme eğilimi minimumda kaldı. Öngördüğümüz gibi ikinci yarıdan itibaren gerileme meydana geldi. Yatırımların Anadolu’ya yayılması eğilimi memnuniyet verici. Ancak planlı yatırımlar yapılmasına dikkat etmek gerek. Plansız yatırımlar hızlanırsa önümüzdeki dönemlerde fazla kapasite riski ortaya çıkabilir. Antalya ve İstanbul’daki yeni yatırımlar arz fazlalığına rağmen artmaya devam ediyor. Yatak arzındaki aşırı artış turizmdeki sıkıntılardan biri haline gelmiş durumda. Bir planlama yapılması şart."

Bayındır, yenileme teşvikleri konusunda adım atılması gerektiğini belirterek, “Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla’da yıpranma sürecine giren birçok otel bulunduğu göz önüne alınmalı ve bu illerimize verilecek teşvik belgelerinde yeni yatırımlar yerine, daha çok mevcut yatırımların modernizasyonu ve renovasyonu yönünde düzenleme yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

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