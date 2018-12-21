Türkiye'de 48 şehire 143 yeni otel geliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), bu yılın ocak-ekim döneminde 48 şehirde toplam 22 bin 81 yataklı 143 yeni otel projesinin teşvik belgesi aldığı belirtildi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektöründe yatırımlar yavaşlarken, Anadolu illerindeki yatırımlarda dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Antalya ve İstanbul’un en fazla otel yatırımı yapılan iki il olma özelliği sürüyor.

Trabzon, son iki yıldır yeni yatırımlardan önemli pay almaya devam ederken, Van konaklama yatırımlarının yeni gözdesi olarak öne çıkmaya başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin veriler TÜROB tarafından derlendi. Buna göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 48 şehirde toplam 22 bin 81 yataklı 143 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı.

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- Trabzon üçüncü sırayı bırakmıyor

Yeni yatırımlar toplamda 2 milyar 337 milyon TL harcanarak tamamlanacak. Geçen yıl aynı dönemde 46 ilde toplam 28 bin 73 yataklı 153 otel projesi 2 milyar 564 milyon TL yatırım teşviki almıştı. Buna göre proje sayısında yüzde 6,5, yatırım tutarında yüzde 8,8 gerileme meydana geldi. İller bazında Antalya toplam 3 bin 628 yataklı 16 yeni otel projesi ile ilk sırada yer aldı.