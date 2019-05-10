Türkiye'de 84 bine yakın dolar milyoneri bulunuyor

Rapora göre geçen sene dünya çapında küresel servet büyümesinin yavaşladığını, yalnızca Asya'da büyüme gözlendiği dile getiren Allen, raporda, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına, Singapur'a ve lüks yatırımlarıyla yabancılar için cazibe noktası olmaya başlayan Güney Afrika'ya özel verilerin bulunduğunu aktardı.

Düzenlenen basın toplantısında raporun sonuçlarını paylaşan Knight Frank Ortağı Kate Everett-Allen, bu yıl 13'üncüsü açıklanan raporun, ultra net yüksek değerli kişilerin ülkelere göre dağılımına, servetin ortaya çıkmasını etkileyen faktörlere, küresel servet şehirleri indeksine ve lüks yatırım indeksine ilişkin bilgiler içerdiğini söyledi.

Türk yatırımcılara konut ve perakende gayrimenkul konularında danışmanlık ve aracılık hizmeti veren Global Real Estate Development'in (GRED) iş birliği gerçekleştirdiği başka bir gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, 2019 Servet Raporu'nu ilk kez Türkiye'de açıkladı.

İSTANBUL (AA) - Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank'ın raporuna göre, Türkiye'de bulunan dolar milyoneri sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 1 artarak 83 bin 947'ye yükseldi.

Allen, raporu, servet danışmanı, aile şirketi ya da özel bankacılardan oluşan 600 kişiye dayandırdıklarını kaydederek, bu kişilerin toplamda 77 bin müşteri ve 3 trilyon dolar değerinde bir serveti simgelediğini bildirdi.

Dünya genelinde bir milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 3 artarak 18 milyon 985 bin 606'dan 19 milyon 603 bin 681'e yükseldiğini dile getiren Allen, rakamın 2023'te yüzde 19 artışla 23 milyon 404 bin 810'a ulaşmasını beklediklerini aktardı.

Allen, kullandığı evi dışındaki varlıklarının değeri 30 milyon dolar olan ve ultra net yüksek değerli kişi olarak tanımlananların sayısının ise 2018'de önceki yıla göre yüzde 4 artarak 198 bin 342'ye yükseldiğini, rakamın 2023'te 250 bin kişiye çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.

Bu grup içerisindeki kişilerin halihazırda en çok Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da yaşadığını anlatan Allen, "Orta Doğu'daki petrol zengini ülkelerin küresel öneminin alternatif enerji kaynakları dolayısıyla düşeceği ön görülürken, Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Amerika'da da Brezilya’nın mevcut konumlarını koruyacaklarını düşünülüyor." dedi.