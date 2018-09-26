FİNANS

Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78 yıl

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl olarak hesaplandı - Bu süre, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,8 yıl olarak belirlendi - Doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli, en düşük il ise 76,1 yıl ile Kilis

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi, 78 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2015-2017" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,8 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,1 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,5 yıl, kadınlar için 66,8 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,6 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 47,1 yıl, kadınlarda 52,1 yıl olarak tespit edildi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olarak hesaplandı. Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıl, bu süre erkeklerde 28,2 yıl, kadınlarda 32,7 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,7 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16 yıl, kadınlarda 19,2 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

- Beklenen yaşam süresi en yüksek Tunceli'de

Doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli olarak kayıtlara geçerken, bu ili 80,3 yıl ile Muğla ve 80 yıl ile Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresi en düşük il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 76,8 yıl ile Ağrı ve Kütahya, 76,9 yıl ile de Ardahan ve Gaziantep izledi.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 77,6 yıl ile Muğla olurken, bu ili 77,4 yıl ile Tunceli ve 77,3 yıl ile Adıyaman takip etti. Erkeklerde beklenen yaşam süresi en düşük il ise 72,9 yıl ile Kilis oldu.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il de 84,2 yıl ile Tunceli olarak belirlenirken, kadınlarda beklenen yaşam süresi en düşük il ise 79,1 yıl ile Kütahya oldu.

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78,7 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,5 yıl oldu. Ankara da 79,4 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer alırken, bu değerin, erkeklerde 76,7 yıl iken, kadınlarda 81,9 yıl olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
2015-2017 Hayat Tabloları Türkiye İstatistik Kurumu

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