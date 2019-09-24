FİNANS

Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,3 yıl

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 78,3 yıl olarak hesaplandı - Bu süre, erkeklerde 75,6, kadınlarda 81 yıl olarak belirlendi

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi, ortalama 78,3 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2016-2018" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda ortalama 78,3 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75,6, kadınlarda 81 yıl olarak kaydedildi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,4 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,7 yıl, kadınlar için 67,1 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,8 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 47,3 yıl, kadınlarda 52,3 yıl olarak tespit edildi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olarak hesaplandı.

Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,7 yıl, bu süre erkeklerde 28,4 yıl, kadınlarda 32,9 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,9 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,2 yıl, kadınlarda 19,4 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan "sağlıklı yaşam süresi", sıfır yaşında bulunan bir kişi için Türkiye'de toplamda 58,3 yıl, erkeklerde 59,9 yıl ve kadınlarda 56,8 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3,1 yıl daha uzun olduğu görüldü.

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