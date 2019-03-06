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Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekce, 2018 yılında Türkiye genelinde Bitcoin ile 9 konut sattıklarını söyledi.

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

İSTANBUL, (DHA) - Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekce, 2018 yılında Türkiye genelinde Bitcoin ile 9 konut sattıklarını söyledi.

Son 1 yılda Bitcoin başta olmak üzere, birçok sanal para biriminde yaşanan değer kaybına rağmen, araştırma şirketi Statista'nın verilerine göre kripto para cüzdanı sahiplerinin sayısı son bir yılda yüzde 32 arttı. Otomotiv, seyahat ve bilişim gibi birçok sektörde kullanımı yaygınlaşan kripto paraların kullanımı, gayrimenkul sektöründe de artıyor. Birçok yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapan Türkiye’de de kripto parayla konut alınabiliyor.

Kripto paralarla yapılan ödemelerde kur kaybı olmadan daha güvenilir ve hızlı işlem yapıldığını belirten Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekce, "Bugüne kadar iki binden fazla yabancıyı ülkemizde ev sahibi yaptık. 2018 yılında Bitcoin ile 9 konut sattık" diye konuştu.

YATIRIM İÇİN DAHA AVANTAJLI

Gayrimenkul satın almanın daha avantajlı olduğunu aktaran Tekce, "Kripto paralar ile ödeme sayesinde hesaplar arası para transferi gibi işlemler, kur kaybı olmadan daha güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kripto paralardaki yatırımını reel sektörde değerlendirmek isteyenler için, gayrimenkul satın almak oldukça avantajlı. Yatırımcılar, özellikle Türkiye gibi konut alanında değerini hızla artıran bir ülkede yatırım yaparak, yatırımlarını daha risksiz ve güvenli bir alana çekip birikimlerini hızla katlayabilir" ifadelerini kullandı.

KONUT SATIŞINDA 8 FARKLI KRİPTO PARA BİRİMİ KULLANILIYOR

Toplam piyasa değeri 140 milyar dolara ulaşan kripto paralar; seyahat, gıda, bilişim, otomotivin yanı sıra, gayrimenkul sektöründe de aktif olarak kullanılıyor. Konut yatırımı için Avrupa’nın en cazip ülkelerinden biri olan ve 2018 yılında 40 bin yabancıya konut satışı gerçekleştiren Türkiye'de, yabancıya konut satışında BTC'nin yanı sıra Ripple (XRP), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Tether (USDT) ve Stellar (XLM) kabul ediliyor.

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