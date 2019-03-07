FİNANS

Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar yüzde 25.7 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25.7 azalarak 544 kişiye düştü.

Gökhan Artan / Berlin, 7 Mart (DHA) - Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25.7 azalarak 544 kişiye düştü.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) verilerine göre, 2018 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki pilotlar, öğrenciler de dahil 10 bin 189 kişi düzeyindeydi.
Uçak ve helikopter pilotları bir önceki yıla göre yüzde 3.4 artışla 8 bin 979 kişiye, diğer hava aracı pilotlar da ise yüzde 11 artışla 382 kişiye yükseldi. Buna karşılık, öğrenci pilotlar ise yüzde 14 azalmayla 828 kişiye düştü.
Türk pilot sayısındaki artış devam ederken yabancı pilot sayısındaki düşüş 2018 yılında da sürdü. Yabancı pilotların uçak ve helikopter pilotları içindeki oranı yüzde 5.0 oldu. 2017 yılında 732 yabancı pilot çalışırken bu sayı 2018 yılında yüzde 25.7 azalışla 544 kişiy düştü.
SHGM verilerine göre 2018 yılında;
- 888 PPL(A) Hususi Pilot,
- 2 bin 744 CPL(A) Ticari Pilot,
- 4 bin 603 ATPL(A) Havayolu Nakliye Pilotu,
- 17 PPL(H) Hususi Pilot,
- 163 CPL(H) Ticari Pilot,
- 20 ATPL(H) Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı verildi.
Bunların yanında ayrıca, 247 Balon Pilotu, 119 Çok Hafif Hava Aracı Pilotu ve 16
Planör Pilotu yetkilendirmesi yapıldı.
Türkiye'de 2018 yılsonu itibarıyla, 1,594 hava trafik kontrolörü, 397 dispeçer, 4,310 teknisyen ve 569 Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli olmak üzere diğer lisanslı teknik personelde 6 bin 870 kişiye ulaştı.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgiITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlarFabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Dolar sert yükseldi!

Dolar sert yükseldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık

Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık

TÜİK - Bitkisel üretim değerleri 2018'de yüzde 16.9 yükseldi

TÜİK - Bitkisel üretim değerleri 2018'de yüzde 16.9 yükseldi

Şubatta en çok 'dolar kuru' konuşuldu

Şubatta en çok 'dolar kuru' konuşuldu

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar

Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar

Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.