Türkiye'de düğün turizmini artıracak etkinlik

Gökhan Artan / İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Türkiye’ye son dönemlerde sadece düğün turizmi için gelen zengin turist sayısında artış yaşanırken, Hindistan dahil birçok ülkeden önemli düğün planlamacıları Türkiye'de olacak.

Türkiye'de son dönemlerde düğün yapmayı tercih eden Hintli ve Lübnanlı sayısında artışlar dikkat çekiyor. İstanbul ve Ege’nin tatil merkezlerinde yapılan düğünlere yurt dışından kafileler halinde 350 ila 1000 kişi arasında da davetliler gelirken Türkiye düğün turizmini artıracak bir etkinliğe 19-21 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Düğün planlamacıları Türkiye'yi görecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı olan TravelShop Turkey'in organizasyonuyla başta Hindistan olmak üzere 50 ayrı ülkeden Luxury, kültür ve MICE (toplantılar, teşvik gezileri, kongreler ve sergiler ) alanında faaliyet gösteren 200 tur operatörü "MICE & Wedding B2B Workshop'u" etkinliği için Türkiye'ye gelecek.Hindistan'dan 50’ye yakın düğün planlayıcısı, büyük M.I.C.E Grupları ağırlayan Tur Operatörleri, Grup Kültür Turları yapan acentalar, Türkiye’deki tur operatörü, seyahat acentesi, otel ve tedarikçilerle 19 Kasım’da İstanbul'da biraraya gelecek.