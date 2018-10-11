Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) son raporuna göre, 2017 yılında Türkiye’de e-ticaret pazarı hacmi 42.2 milyar liraya ulaşırken, online perakende 23 milyar lira ile gelirlerin yüzde 55’ini oluşturdu. Raporda, 2011’den bu yana yıllık yüzde 29’luk bileşik büyüme hızı ile Türkiye’de online perakendenin 2022 yılında elde edilen gelirleri ikiye katlayacağı öngörüldü.

Aynı zamanda, gelişmiş ülkelerdeki yüzde 10 ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de sadece yüzde 4.1 olan online perakende penetrasyonu oranı bu sektörün gelişmesi için güçlü bir alan olduğuna işaret ediyor.

Rapora göre, Türkiye’de internet üzerinden alışveriş yapan 17 milyon 580 bin kişinin 10 milyon 80 binini erkekler, 7.5 milyonunu da kadınlar oluşturdu.

Verilere göre, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını online platformlara taşımaları Türkiye’deki e-ticaret pazarının daha çok büyümesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlıyor.

Ağustos ayında Türkiye pazarına giren, moda arama motoru GLAMI Türkiye Ülke Müdürü Sabina Kabusheva, Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını ve markaların da e-alışveriş potansiyelini değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin gerek ekonomik potansiyeli gerek sahip olduğu genç nüfus ile birlikte e-ticaret pazarında çok avantajlı bir ülke konumunda olduğunu söyleyen GLAMI Türkiye Ülke Müdürü Sabina Kabusheva, alışveriş potansiyeli olarak bakıldığında e-ticaret alanında Türkiye’de hızlı bir büyüme gözlemlediklerini ve bunun Türk pazarını bir cazibe merkezi haline getirdiğinin altını çizerek, büyüyen e-ticaret pazarında markaların online alışverişe daha çok yatırım yapmalarının rekabet güçlerini artırmak adına çok büyük önem taşıdığını söyledi.

“Alışveriş yapmadan önce akla gelen ilk site olmayı hedefliyoruz” diyen Kabusheva sözlerine şöyle devam etti, “Marka ve mağaza sahiplerinin ilgili alıcılara ulaşması için muazzam bir platform sunarak piyasada kilit rol oynama arzusundayız. Sürekli artan ürünlerimiz arasında her zaman keşfedilebilecek yeni bir ilham kaynağı bulundurduğumuzdan emin oluyoruz.” (Fotoğraflı)

