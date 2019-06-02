Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - Türkiye'nin e-ticaretteki büyüklüğü perakende dışı işlemler için 28,4 milyar TL, perakende işlemleri ise 31,5 milyar TL oldu. AA muhabirinin TÜSİAD ile Deloitte Digital iş birliğiyle hazırlanan "e-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, Amerikalı tüketiciler, yüzde 57 oranında Çin, yüzde 10 oranında İngiltere ve yüzde 6 oranında Kanada'dan ürün sipariş ediyor. Çin ise e-ticarette ithalatının yüzde 42'sini Japonya, yüzde 14'ünü ABD ve yüzde 12'sini Hong Kong'dan yapıyor. "Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporuna atıfla verilen bilgilere göre, Türkiye'nin e-ticarette büyüklüğü perakende dışı işlemler için 28,4 milyar TL, perakende işlemleri ise 31,5 milyar TL oldu. Online perakende alanında tüketicilerin yüzde 70'ten fazlası mobil kanallardan, cironun da yüzden 60'tan fazlası yine mobil üzerinden geliyor. Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en çok işlem yaptığı kategoriler; giyim, elektronik eşya, yemek siparişi, seyahat/konaklama ve kitap şeklinde sıralanıyor. Son 6 ay içinde alışveriş gerçekleştirilmiş satın alma alt kategorilerine bakıldığında, elektronik kategorisinde birinci sırada yüzde 51,97 ile telefon aksesuarları, anne/bebek/oyuncak kategorisinde ilk sırada yüzde 53,27 ile bebek bezi, hızlı tüketim kategorisinde ise birinci sırada yüzde 74,1 ile deterjan ve temizlik ürünleri bulunuyor.

Türkiye'de bulunan 3,1 milyon işletmenin yüzde 55'lik kısmı (1,7 milyon işletme), ticari faaliyetlerini geliştirmek için Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger’i kapsayan Facebook uygulama ve hizmet ailesini kullanıyor. Araştırmanın odaklandığı dönemde Facebook platformları aracılığıyla tetiklendiği tahmin edilen doğrudan tüketici harcamaları 6,3 milyar TL olarak tahmin ediliyor. - e-ticarette Çin başı çekiyor Çin'in, geçen yıl 13,41 trilyon dolarlık GSMH'ye sahip olduğu belirtilen raporda, 634 milyar dolarlık B2C (ticari firmaların müşterilerine internet ortamından yaptıkları satış işlemleri) e-ticaret pazar büyüklüğü ile de dünyada lider konumda bulunduğu vurgulanıyor. ABD'nin B2C e-ticaret pazar büyüklüğü 504 milyar dolar olarak tespit edilirken, Türkiye'nin 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İnternet satışlarında ev kategorisi ürünlerinin artması bekleniyor Rapordaki veriler dikkate alındığında, Y kuşağını (1980-1999 arası doğanlar) hedefleyen şirketlerin içerik pazarlamasına, omni-channel müşteri deneyimine, satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerde müşteri alışveriş deneyimine yönelik çalışmalarda bulunması gerekiyor. Z kuşağı ise kendisinden önce gelen Y kuşağı ile benzerlikler sergilemekle birlikte hayata gözlerini dijital dünyanın içerisinde açtığı için seleflerine göre daha fazla teknoloji odaklı olup sosyal medyayı daha yoğun şekilde kullanıyor.